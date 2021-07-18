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高雄最大夜市微解封！80攤商喜迎顧客⋯冷收尾　營業5hrs來客數曝

▲高雄凱旋青年夜市停業2個月後，首度營業的第一天 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄凱旋青年夜市停業2個月後，首度營業的第一天，用計數器來控制人流     。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

微解封後的首週末，也剛好是高雄凱旋青年夜市停業2個月之後，復業第一天，為了這一天，管委會特別打造了消毒門，讓前來的消費者都能消毒後再進場，另外也拿出計數器，掌握夜市人流上限為500人，詢問攤商表示，非常開心能夠營業，至少有收入了，也有民眾表示自己是悶壞了，所以才出來走走。

17日晚上七點多，高雄凱旋青年夜市在微解封的第一個週末，並沒有出現大批人潮，似乎民眾都還是處於三級警戒狀態，就連攤商也並不多，同時從下午五點開始營業，依照每2.25平方公尺只能容留1人的規定，夜市設定約500人為最多人數，管委會還找人拿了計數器，人工計算掌握進場人數，根據前鎮分局提供的資料，到晚上十點，都沒有超過500人。

▲高雄凱旋青年夜市停業2個月後，首度營業的第一天 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄凱旋青年夜市停業2個月後，首度營業的第一天 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄凱旋青年夜市停業2個月後，首度營業的第一天 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄凱旋青年夜市停業2個月後，首度營業的第一天 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外為了讓消費者安心，管委會也瑞田與凱旋路口夜市，特地搬來二氧化氯的消毒門，提供入場的民眾使用，讓大家能逛的開心，也能放心。而且就連汽車也都有專屬的消毒門，同時面對恢復營業的首日，攤商表示非常開心，至少有出來做，就是有希望，臉上都是掛滿了笑容，同時也為了「防疫」做好了準備，管委會也表示這邊的攤商有兩百多攤，不過遊樂性質的攤位還不開放，所以大約只有80多攤出來擺。

▲高雄凱旋青年夜市停業2個月後，首度營業的第一天 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄凱旋青年夜市停業2個月後，首度營業的第一天，特別裝設的消毒門   。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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