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疫苗發威！印度研究：接種後死亡率驟降至0.4%　重症住院機率僅10%

▲▼印度,新冠,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度研究發現，接種了新冠疫苗的人即使染疫，仍可有效防止重症住院和死亡的機率。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

印度研究發現，儘管Delta變種病毒的出現可能會降低疫苗效力，但接種新冠疫苗仍能有效抑制染疫後病情惡化、住院和死亡的機率，因此專家表示，加速疫苗覆蓋率仍是目前對抗新冠疫情的重要戰略。

據彭博社報導，首次在印度現蹤的Delta變種病毒是掀起印度致命性的第2波疫情的元兇之一，並導致全國連續多日新增逾40萬人確診，讓印度在一夕間墮入人間煉獄。

國營印度醫學研究委員會（ICMR）發現，國內有不少人在接種疫苗後還是感染了新冠肺炎，出現「突破性感染」（breakthrough infection）的現象，於是進行了一項大規模的全國性研究，對此問題展開追蹤。

▲▼印度疫苗Covaxin。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度大部分人口施打的是印度國產疫苗Covaxin。（圖／達志影像／美聯社）

研究發現，接種了2劑疫苗後卻還是染疫的患者中，有86%與Delta病毒有關，顯示疫苗效力在面對Delta病毒時確實有下降趨勢，不過疫苗仍能有效抑制重症住院和死亡的機率。患者在染疫後，病情演變成重症住院的比例低於10%，死亡率更是低至0.4%而已。

研究人員表示，研究結果證明了接種疫苗可有效降低病情的嚴重程度、住院率和死亡率，因此加速提升疫苗覆蓋率是預防新冠另一波致命疫情的重要戰略，同時還能減輕醫療系統的負擔。該研究也意外發現，Delta目前已產生2個新的突變，分別為Delta AY.1和Delta AY.2，不過這2種病毒的傳染力等細節尚未被公佈。

Delta變種病毒已被世界衛生組織證實成為全球流行的主要病毒株。這種變種病毒除了在印度現蹤外，也已蔓延至全球111個國家，美國、澳洲等地防疫失效，東南亞也因為Delta的入侵再次引起疫情反彈。印度部分地區最近再次出現感染人數上升的趨勢，因此人們十分擔心，當地恐怕會再次迎來第3波疫情，政府也緊急採取防疫措施，避免疫情再度爆發。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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