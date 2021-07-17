快訊／今本土增8例！三級警戒以來首見個位數　另增1死

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增8例本土病例，另有1例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積接近1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，過去三週單日病例皆無超過百例，整體近期疫情趨勢向下。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。個案分布以新北市5例為最多，其次為臺北市、桃園市及臺中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案3419)，為60多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史。5月21日因其他原因就醫並採檢，採檢時無症狀，當日檢驗結果為陽性並收治住院，5月22日確診，7月15日死亡。

▲今日新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月15日累計公布14,148位確診個案中，已有12,207人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案中，案15486為本國籍20多歲男性，7月14日自阿拉伯聯合大公國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案入境時無症狀，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診(Ct值32.1) ，相關接觸者匡列中。案15494為本國籍50多歲女性，5月13日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在臺期間並無症狀，7月16日因出境需求自費採檢，於今日確診（Ct值36），相關接觸者匡列中。案15495為香港籍40多歲男性，5月7日自奈及利亞入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在臺期間並無症狀，7月16日因工作需求採檢，於今日確診(Ct值36)，相關接觸者匡列中。案15496為本國籍50多歲男性，7月8日自印尼返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，檢驗結果陰性，7月10日出現喉嚨痛等症狀，經視訊診療及開藥後緩解，7月16日因症狀持續，由衛生單位安排採檢，於今日確診，個案同班機旅客皆於集中檢疫所檢疫，故無框列接觸者。

▲本土確定病例發病趨勢 。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。