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不苦等莫德納！過去一週「百萬人變心選AZ」　第3輪登記達840萬人

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心延長第三輪收單至下週一，今（17）日公布最新登記結果，到下午5點為止，全國共有840萬人完成登記，下一輪仍然提供AZ疫苗，登記有超過430萬人表達願打AZ或者AZ、莫德納皆可；值得注意的是，過去一週以來重新選擇AZ者已經破百萬，變心不再苦等莫德納。

▲▼0711流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪意願登記原訂於7月15日下午5時進行第三輪結算，將延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種；本輪可接種疫苗為AZ疫苗。

指揮中心統計，到16日下午5時為止，全國意願登記完成總人數840萬6,644人，當中單選擇AZ的30萬6,291人，佔總登記人數3.64%；同時登記AZ、莫德納人數400萬0,557人，佔總登記人數47.59%；至於登記莫德納人數409萬9,796人，佔總登記人數48.77%。

值得注意的是，7月11日下午2時之後重新選擇AZ的人數，到17日下午5時已經破百萬，來到101萬0,837人。而昨（16）日下午5時重選AZ人數為81萬2,312人，也就是說，不到一天時間內有19.8萬人不再獨鍾莫德納。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存。

▲▼COVID-19疫苗涵蓋率 。（圖／指揮中心提供）

▲COVID-19疫苗涵蓋率。（圖／指揮中心提供）

【補充說明】

截至7/17 17:00

第三輪意願登記
全國意願登記完成總人數：8,406,644人。
登記AstraZeneca人數：306,291人，佔總登記人數3.64%。
登記Moderna人數：4,099,796人，佔總登記人數48.77%。
同時登記AstraZeneca/Moderna人數：4,000,557人，佔總登記人數47.59%。
於7/11 14:00後，重新選擇AstraZeneca人數：1,010,837人。

▲▼疫苗施打數據。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗接種累計人次累計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼疫苗施打數據。（圖／指揮中心提供）

▲各縣市疫苗分配及接種人數。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼疫苗施打數據。（圖／指揮中心提供）

▲各縣市65歲以上疫苗接種人數。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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