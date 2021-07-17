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微解封後首個週休假日　台南景點未出現大量出遊人潮

▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市政府規畫降載開放的各景區、遊樂區、博物館均有悶久了的民眾外出遊賞，惟顯然仍有疫情顧慮，微解封首日未見大量人潮，遊客及商家大多保守觀望，期待真正解封日到來。

▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

由於正值暑假，有家長刻意帶著孩子出來「放電」，很開心能在人少安全的假日出遊，只是最大不便是不能邊走邊吃，新化警分局為因應17日為微解封後首個星期例假日，轄區新化老街、虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館等景點人潮湧入，一早由副分局長余豐展率行政、督察組及新化派出所等員警，至各景點及人潮聚集的市場執行實聯制稽查並以宣導標語配合大聲公宣導民眾配合政府落實防疫，並呼籲民眾注意虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館入場人數管制分別為500、700、250人。

▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局表示，17日上午8時多新化老街人、車潮較平日多一些，9時左右虎頭埤入場人數110人、9時28分左鎮化石館入場人數20人、9時50分山上水道博物館入場人數50人，未見大量出遊人潮，顯見大部分民眾配合政府防疫政策，新化警分局呼籲民眾，面對疫情仍不能鬆懈，勤洗手、戴口罩、保持社交距離、減少出入公共場所仍是要持續做好。

▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局東山所所長張許世賢與攤商協調繪制，東山老街名店也設安全距離等候線，關子嶺風景區嶺頂公園前人車稀少，關子嶺風景區統茂溫泉會館前人車稀少，景點區交通順暢。

▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）▲全國三級警戒微解封，17日為鬆綁管制「微解封」後第1個星期假日，台南市各景區、遊樂區、博物館未見大量人潮。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

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