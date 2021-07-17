新冠肺炎疫情微解封 永康治安假日交通不解封

▲永康分局一連3天，針對聯外道路及周邊路段，加強防制危險駕車、取締酒後駕車及區域聯防等專案性勤務作為，以避免各項報復性之微解封行為影響治安與交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情三級警戒延長至7月26日、並微解封各項管制措施，餐飲業及休閒場所等等適度鬆綁，對於微解封後第一個周末，永康分局特於周五、六及日連3天，針對轄內聯外道路及周邊路段，加強防制危險駕車、取締酒後駕車及區域聯防等專案性勤務作為，以避免各項報復性之微解封行為，影響轄區治安與交通。

永康分局此次特置重點於開運橋等4處聯外道路，對外阻絕危險駕車者於境外，對內加強酒後駕車之取締，並與鄰近分局等六個單位，實施區域聯防，加強各單位橫向溝通，消弭危險駕車之行為，保障人民生命財產之安全。另適逢暑假時期並配合青春專案，對青少年違規騎乘機車，加強防制，保護青少年安全，使疫情微解封期間，治安、交通不解封。

微解封時刻，相當於疫情防治之一縷曙光，在此曙光之下，永康分局不懈怠，持續在每個夜晚，以精實作為防堵治安死角及影響交通之危害行為，以期將來民眾在迎來正常生活後，擁有更加良好的治安、順暢之交通。

永康分局表示，為了杜絕危險駕車及僥倖酒駕的惡習，永康分局除了加強勤務縝密部署，並加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」及「勿酒後駕車」等交通安全宣導工作，在在顯示防制危險駕車及取締酒後駕車之決心，也落實黃市長「支持警察嚴正執法」，不分平日、假日，警方均會在所轄易發生酒駕違規及易危險駕車的路段、時段，提高執法密度及強度，以保障民眾的交通安全，防制各類交通事故之發生。

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