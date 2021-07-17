劍湖山世界微解封首週末400人入園　遊樂設施「包場玩」超開心

▲劍湖山世界首日入園人數約近200人至今日已增加一倍約400人，除配合防疫停用的幾項設施外，入園遊客遊具幾乎都是放心「包場玩」。（圖／劍湖山世界遊樂園提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（17）日為微解封後第一個週末，雲林縣劍湖山世界遊樂園在微解封第一天出現首波出遊人潮，預約入園數為約200多人，連日天氣放晴適合出遊，劍湖世界遊樂園表示，致電詢問的民眾增加許多，今日入園預約人數也提高至近400人，除配合防疫停用的幾項設施外，其餘都有開放遊玩。

劍湖山世界遊樂園推出「陽光森呼吸」7 月13日至31日購票入園即贈送防護面罩，園區內大容納量為3萬人，但園方自主降載入園人數上限為2500人，遊樂器具均採梅花座原則乘坐，從首日入園人數約200多至今日已增加一倍約400人，除配合防疫停用的幾項設施外，入園遊客遊具幾乎都是放心「包場玩」。

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劍湖山世界經理張華紋指出，今日是微解封後首遇週末，除了致電詢問開園狀況的民眾明顯增加外，連日來，入園的遊客人數一直有上升趨勢，今日預約人數約近400人，劍湖山世界場域寬廣、擁有13萬棵喬灌木、空氣清新，除了推出陽光森呼吸專案，每人499元加送1個防疫面罩之外，同時推出「防疫英雄」專案，醫護軍警消憑證購票，每人只要199元。

▲劍湖山世界遊客入園前需先到官網或來電預約，入園請配合實聯制、全程配戴口罩、量測體溫、保持手部清潔。（圖／劍湖山世界提供）

張華紋說明，遊客入園前需先到官網或來電預約，入園請配合實聯制、全程配戴口罩、量測體溫、保持手部清潔、園內餐廳不開放內用，只提供外帶，請遊客遵守防疫規範「不邊走邊吃」，園區提供戶外指定用餐區可用餐。而戶外指定用餐區相關措施均遵守相關防疫規範辦理，梅花座、隔板、保持社交距離等，用餐後保持全程戴口罩。

張華紋表示，致電民眾大多是入園人潮狀況及開放設施多寡，遊具及設施基本上因配合防疫政策，除無開窗空間及不易保持社交距離的均採預防性暫停開放外其餘設施都可搭乘遊玩，歡迎大家可以安心到劍湖山世界大口森呼吸、安心暢遊劍湖山世界。

配合防疫政策，暫停對外開放設施：

1.密閉型室內遊樂設施：驚嚇列車、北海星空 鏡迷宮、5D冒險劇院

2.密切接觸型遊樂設施：叢林溜滑梯

3.小威の海盜村水上設施

4.室內表演移至戶外維京舞台、摩天輪前廣場

5.展覽場館：劍湖山博物館、咖啡茶葉博覽館

▲劍湖山世界首日入園人數約近200人至今日已增加一倍約400人，除配合防疫停用的幾項設施外，入園遊客遊具幾乎都是放心「包場玩」。（圖／劍湖山世界遊樂園提供）



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