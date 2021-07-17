　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

劍湖山世界微解封首週末400人入園　遊樂設施「包場玩」超開心

▲劍湖山世界首日入園人數約近200人至今日已增加一倍約400人，除配合防疫停用的幾項設施外，入園遊客遊具幾乎都是放心「包場玩」。（圖／劍湖山世界遊樂園提供）

▲劍湖山世界首日入園人數約近200人至今日已增加一倍約400人，除配合防疫停用的幾項設施外，入園遊客遊具幾乎都是放心「包場玩」。（圖／劍湖山世界遊樂園提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（17）日為微解封後第一個週末，雲林縣劍湖山世界遊樂園在微解封第一天出現首波出遊人潮，預約入園數為約200多人，連日天氣放晴適合出遊，劍湖世界遊樂園表示，致電詢問的民眾增加許多，今日入園預約人數也提高至近400人，除配合防疫停用的幾項設施外，其餘都有開放遊玩。

劍湖山世界遊樂園推出「陽光森呼吸」7 月13日至31日購票入園即贈送防護面罩，園區內大容納量為3萬人，但園方自主降載入園人數上限為2500人，遊樂器具均採梅花座原則乘坐，從首日入園人數約200多至今日已增加一倍約400人，除配合防疫停用的幾項設施外，入園遊客遊具幾乎都是放心「包場玩」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劍湖山世界經理張華紋指出，今日是微解封後首遇週末，除了致電詢問開園狀況的民眾明顯增加外，連日來，入園的遊客人數一直有上升趨勢，今日預約人數約近400人，劍湖山世界場域寬廣、擁有13萬棵喬灌木、空氣清新，除了推出陽光森呼吸專案，每人499元加送1個防疫面罩之外，同時推出「防疫英雄」專案，醫護軍警消憑證購票，每人只要199元。

▲劍湖山世界首日入園人數約近200人至今日已增加一倍約400人，除配合防疫停用的幾項設施外，入園遊客遊具幾乎都是放心「包場玩」。（圖／劍湖山世界遊樂園提供）

▲劍湖山世界遊客入園前需先到官網或來電預約，入園請配合實聯制、全程配戴口罩、量測體溫、保持手部清潔。（圖／劍湖山世界提供）

張華紋說明，遊客入園前需先到官網或來電預約，入園請配合實聯制、全程配戴口罩、量測體溫、保持手部清潔、園內餐廳不開放內用，只提供外帶，請遊客遵守防疫規範「不邊走邊吃」，園區提供戶外指定用餐區可用餐。而戶外指定用餐區相關措施均遵守相關防疫規範辦理，梅花座、隔板、保持社交距離等，用餐後保持全程戴口罩。

張華紋表示，致電民眾大多是入園人潮狀況及開放設施多寡，遊具及設施基本上因配合防疫政策，除無開窗空間及不易保持社交距離的均採預防性暫停開放外其餘設施都可搭乘遊玩，歡迎大家可以安心到劍湖山世界大口森呼吸、安心暢遊劍湖山世界。

配合防疫政策，暫停對外開放設施：
1.密閉型室內遊樂設施：驚嚇列車、北海星空 鏡迷宮、5D冒險劇院
2.密切接觸型遊樂設施：叢林溜滑梯
3.小威の海盜村水上設施
4.室內表演移至戶外維京舞台、摩天輪前廣場
5.展覽場館：劍湖山博物館、咖啡茶葉博覽館

▲劍湖山世界首日入園人數約近200人至今日已增加一倍約400人，除配合防疫停用的幾項設施外，入園遊客遊具幾乎都是放心「包場玩」。（圖／劍湖山世界遊樂園提供）

▲劍湖山世界首日入園人數約近200人至今日已增加一倍約400人，除配合防疫停用的幾項設施外，入園遊客遊具幾乎都是放心「包場玩」。（圖／劍湖山世界遊樂園提供）

►Her今天推出「Graietti 熱壓三明治 / 鬆餅機」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►劍湖山微解封！萬華男：來舒壓　園區可容3萬人200遊客「包場」

►遭控虐狗傷人「已和解」還被PO網　雲林警：不實指控要提告誹謗　

►流氓警彈弓射狗還撂2煞暴打！他滿臉血破相倒地　下跪求饒撿回一命

►獨／遭扣頸狂搥肚「治療」　她哽咽還原現況...西螺乩童下場曝

►雲林微解封首日傳街頭砍人！1人遭砍傷送醫　警車追3男1女

ET快訊
LIVE／微解封首個周末湧人潮　陳時中最新說明
快訊／60多歲男接種莫德納　4小時後猝死
女星打AZ「針插進去突尖叫」！嚇壞護理人員　身體狀況曝光
快訊／南迴公路嚴重車禍！聯結車頭一半消失　回堵2公里
麗寶樂園來客數「翻3倍」！　免排隊她喊：很超值
柯文哲喊話中央「疫苗混打」 　蘇貞昌回應了
3公尺緬甸蟒蜷曲金門大橋！　一勾落海秒變活龍
江宏傑「搶先福原愛」開工！　IG藏「真愛密碼」網心疼
車上喝水罰6千「路邊抽菸卻不罰」　他批政策爛！曝工地辛酸面

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

福壽山農場微解封降載「108人愜意全包」　住客准入禁散客

麗寶樂園來客數「翻3倍」！800人預約爽玩　免排隊她喊：很超值

劍湖山世界微解封首週末400人入園　遊樂設施「包場玩」超開心

LIVE／微解封首個周末湧人潮　陳時中最新說明

長者施打率六都第一！桃園多元接種貼心服務　盼7月底達成30%疫苗覆蓋率

意外混打聯亞+AZ！楊志良爆氣曝原因：還好我現在活著

蘇貞昌保證「教師開學前打到疫苗」　教育部：可至預約平台登記

指考國文衝刺！跨領域「納科學、藝術」　必考古文一次看　

一張圖諷「政府卡疫苗」！　他秒轉發：不分享對不起蔡英文

清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多　她直呼：療癒

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

福壽山農場微解封降載「108人愜意全包」　住客准入禁散客

麗寶樂園來客數「翻3倍」！800人預約爽玩　免排隊她喊：很超值

劍湖山世界微解封首週末400人入園　遊樂設施「包場玩」超開心

LIVE／微解封首個周末湧人潮　陳時中最新說明

長者施打率六都第一！桃園多元接種貼心服務　盼7月底達成30%疫苗覆蓋率

意外混打聯亞+AZ！楊志良爆氣曝原因：還好我現在活著

蘇貞昌保證「教師開學前打到疫苗」　教育部：可至預約平台登記

指考國文衝刺！跨領域「納科學、藝術」　必考古文一次看　

一張圖諷「政府卡疫苗」！　他秒轉發：不分享對不起蔡英文

清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多　她直呼：療癒

美國男籃最後沒找安東尼　美媒認原因是機會給年輕人　

瘋狂小三主臥室極樂人夫！　「留超婊證據叫囂」‥激怒正宮復仇反擊

放過自己的廚藝吧！6間人氣名店「即食料理」動動手指宅配送到家

快訊／驚悚畫面曝！花蓮公車攔腰撞翻小貨車　駕駛乘客2重傷

快訊／彰化68歲男接種莫德納…4小時後猝死！家屬質疑死因

陳聖平1安打、跑第4盜　林鋅杰剛拿首中繼被下放新人聯盟

李婷宜認錯失小燕子「神隱美國1年」　親曝暴哭真相切割過往

快訊／南迴公路嚴重車禍！聯結車車頭慘剩一半　北上回堵約2公里

福壽山農場微解封降載「108人愜意全包」　住客准入禁散客

獨／可惡女賊專偷胖老爹捐款箱　「兩段式」下手炸雞留給店員　

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

烟花颱風最快今晚形成「不排除直接侵台」　最新路徑圖曝光

準烟花颱風消息發布　日預測恐暴風增強

超商影印插隊被拒絕　她竟拍照公審

小姪女頭髮卡「舌乳頭」哭慘！網驚呆

台灣花59天壓制疫情！網揭1關鍵：是靠人民

獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！　慘照令人驚

黑鮪魚價格崩壞！每公斤「2000元→140元」攤商傻眼

烟花最快今晚生成　恐衝中颱以上

國產聯亞混打AZ疫苗　楊志良竟這樣搶先接種

烟花最快24hrs內生成！路徑恐貼台

不只準烟花！李富城警告恐有雙颱

台北地下街爆群聚！醫揭傳染途徑：鬆開了

更多熱門

相關新聞

微解封首個周末　陳時中最新說明

微解封首個周末　陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今日下2點召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。國內雖然三級警戒延長，但7/13之後有部分鬆綁，微解封迎來第一個週末，各地都出現人潮、群聚，預期相關狀況於會於記者會中說明。

台南景點未出現大量出遊人潮

台南景點未出現大量出遊人潮

清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多

清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多

永康治安假日交通不解封

永康治安假日交通不解封

偷偷微解封拉口罩抽菸　被盯上全身抖不停

偷偷微解封拉口罩抽菸　被盯上全身抖不停

關鍵字：

劍湖山世界遊樂園雲林人潮微解封週末防疫

讀者迴響

熱門新聞

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

張忠謀戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

偷吃人妻！小王1句「大便平地人」讓姦情敗露

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」疑正宮曝私密片

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面