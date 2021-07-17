獨／可惡女賊專偷胖老爹捐款箱　「兩段式」下手炸雞留給店員　

▲女竊賊趁店員轉身伺機偷走2個募款單位所寄放的捐款箱，得手後餐點都沒拿就跑了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一家炸雞店上個月26日放置於開放式櫃台上的捐款箱遭一名女子偷走，該名女子同日2度前往購買炸雞，第一次沒下手，隔2小時後再次前往點餐付費，趁店員轉身伺機偷走2個募款單位所寄放的捐款箱，得手後餐點都沒拿就跑了。業者發現報警處理，警方將女子通知到案並依竊盜罪嫌法辦。

斗南鎮一家美式炸雞店店面為開放式櫃檯，放置有伊甸園及流浪狗的捐款箱，6月26日下午約3點半一名女子騎機車前往購買炸雞，當時並於異狀，之後約2小時後女子又再度光顧，未料第二次竟是為偷捐款箱而來。女子點完餐付帳後趁店員轉身備餐，先將捐款箱移到腳下，當店員再度轉身，伺機蹲下取走兩個捐款箱隨即騎上機車逃逸，連餐點都不要了。

▲斗南鎮一家美式炸雞店店面為開放式櫃檯。（圖／記者蔡佩旻攝）

店員第一時間只覺得女子行徑怪異，後來檢查才發現櫃檯上2個捐款箱同時被女子給偷了，隨即向警方報案。邱姓業者表示，點餐需先付款，所以女子兩次約花費一百多元點餐，都有付錢，只是第二次點的沒有拿走，店家沒有損失，而捐款箱內大部分是銅板硬幣，兩個加起來目測大約僅5、6百元。

▲女竊賊趁店員轉身伺機偷走2個募款單位所寄放的捐款箱，得手後餐點都沒拿就跑了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局獲報後查看業者提供的監視器畫面，一眼認出該女子為該轄區慣竊，隨即前往女子住處通知其到案說明，狡猾女子確已北上外縣市暫住親友家，警方雖撲了空，但仍持續積極聯繫並於曉以大義勸說下，一週內即讓女子主動回到雲林歸案，全案訊後於7月2日將女子依竊盜罪嫌疑送雲林地檢署。

▲捐款箱放置被看立板遮住，店員一時未察覺遭偷走。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南警分局提醒，可在捐款箱外加裝小鏈條安全扣或在箱內放置小鈴鐺，被移動時可即時發出聲音提醒、警示，以避免受到竊賊覬覦、行竊，並呼籲鎮民發揮守望相助精神，共同守護家園，如有發現可疑人事物，請立即撥打110報案，警方將竭力協助查辦。

▲雲林縣斗南鎮一家炸雞店上個月26日放置於開放式櫃台上的捐款箱遭一名女子偷走，女子最後連已付費的餐點都不要了。（圖／記者蔡佩旻攝）



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