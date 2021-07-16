詐騙新手法又來了！接EMAIL通知繳包裹關稅　郵局「3重點」破解

▲雲林郵局局長李英傑閱覽詐騙信件後指出，該電子郵件為盜用中華郵政公司圖案取信收件人，內文格式上幾乎無法辨別真偽。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

詐騙手法日新月異，有民眾在網路平台購物後，收到署名郵局所寄出的英文E-MAIL，大意指出，收件者的包裹須繳納關稅369元，並警告：「您的包裹將退回給寄件人」。對此，雲林郵局局長李英傑表示，跨海包裹確實會收關稅，但絕對不會是匯款方式、金額由郵差直接收現金、亦可直接到海關繳稅取貨。

有不少網友在臉書社群、Dcard等網路平台分享，指出在網購跨海物品之後，收到電子郵件，寄信人署名「中華郵政」，頁面盜用中華郵政圖案，除了以全英文內文取信收件人之外，在信件主旨寫「您的包裹將退回給寄件人」恐嚇，有民眾機智向中華郵政公司查證而未受騙，便將該惡劣手法公佈網路上讓大眾知悉。

▲內文第一行「要確認行李的發送，請單擊此處」，如若民眾輕信，進入聯結輸入個人資料，極有可能被盜刷信用卡匯款。（圖／民眾提供）

雲林郵局局長李英傑閱覽詐騙信件後指出，該電子郵件為盜用中華郵政公司圖案取信收件人。李英傑說，消費者購買跨海包裹，確實會被海關拆封查閱，如需繳納關稅者，一定會開立關稅三聯單，以郵局寄送來說，收件人繳納方式是由郵差將包裹送達後，以三聯單向收件人收取現金，絕對不可能要求匯款。

李英傑表示，即便是其他物流公司，大多亦是由物流司機送貨時直接收取，像這種寄電子郵件給匯款帳號的絕對都是詐騙，中華郵政郵務作業最主要是將收件人的物品安全送達，而收取其他費用絕對不在第一位，呼籲收件人，購買跨海物品收到任何可疑郵件或電話，務必再次向中華郵政公司查證，或是撥打165詐騙專線確認。

▲雲林郵局局長李英傑說明，以郵局寄送來說，收件人繳納方式是由郵差將包裹送達後，以三聯單向收件人收取現金，絕對不可能要求匯款。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣刑大科技犯罪偵查隊隊長劉丁心表示，目前未接獲假冒郵局詐騙案，初步研判偏向於釣魚網站類型詐騙手法，劉丁心指出，詐騙集團主要目的大多是騙取個資盜刷信用卡，若民眾不知情而點入郵件中的連結，依照頁面指示填資料就很有可能遭盜刷，那金額也不確定是不是僅369元，千萬不要受騙上當。

▲去年12月就有網友詢問「這是新的詐騙手法嗎」，署名郵局所寄出的英文E-MAIL，大意指出，收件者的包裹須繳納關稅369元，並警告：「您的包裹將退回給寄件人」。 （圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

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