雲林斗六「人文夜市」直擊！微解封人潮多　攤商笑度週末

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六人文夜市每週開場周二及周六，腹地廣達7千坪共規劃上千攤格，最多可擺近500攤販，今（17）日週末微解封首度開場，距停擺逾2個月，攤商各個抱著開心的心情招呼客人。副縣長謝淑亞親率縣府建設處、衛生局、警察局等相關單位至斗六人文夜市視導夜市微解封後是否落實遵守防疫規範。

▲斗六人文夜市今夜設攤狀況，雖然從19時開始下毛毛雨，仍澆不熄民眾對夜市美食的熱情。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六人文夜市為雲林三大夜市之一，7千坪腹地最大人流容納數為4800人，今日天氣從傍晚開始轉陰，於17時接近晚餐時間人潮開始漸增，雖然從19時開始下毛毛雨，仍澆不熄民眾對夜市美食的熱情。販賣啾啾蛋的攤商笑著表示，終於可以出來擺了，雖然下雨有些許影響，但基本熟客都有來買，先求有再求好，希望快點完全解封。

▲副縣長謝淑亞今日晚間，親率縣府建設處、衛生局、警察局等相關單位至斗六人文夜市視導夜市微解封後是否落實遵守防疫規範。（圖／記者蔡佩旻攝）

副縣長謝淑亞表示，基本上單一入口及人流管制符合規範，目測今日人潮稍多，希望透過廣播呼籲民眾保持社交距離，而攤商基本的口罩及面罩還有食物的遮罩需必備，最重要的是不能邊走邊吃，一率外帶。謝淑亞說今天是一個新的開始，大家務必遵守規定養成習慣，我們很期待大家將防疫新文化融入周遭環境，儘快恢復以往的生活。

人文夜市主委鄭景栓表示，疫情關係停擺逾2個月，微解封期間均按照政府所規定公告「夜市微解封防疫期間營運管理重點防疫規範」，將盡量做到最好，今日相關單位前來視察夜市管理設攤及販售相關SOP，如有不足之處將會在接下來的營業日持續滾動式檢討改進。

▲販賣啾啾蛋的攤商笑著表示，終於可以出來擺了，雖然下雨有些許影響，但基本熟客都有來買，先求有再求好。（圖／記者蔡佩旻攝）

衛生局食品衛生科長林小玲表示，目前主要針對食安部分，糾正攤商衛生，除了食材、攤子不可直接擺地上之外，個人口罩及面罩需必備，而接觸熟食者必須戴手套。林小玲指出，另於食材部分必須明確標示牛肉、豬肉生產地，我們藉由這個視察機會輔導業者。

建設處長李俊興表示，截至7月16日止縣內夜市共有斗六人文夜市、二崙夜市、麥寮橋頭夜市、崙背夜市、西螺東南夜市、莿桐夜市、北港同仁夜市、林內夜市、大埤夜市、土庫夜市、馬光夜市、虎尾夜市、斗六莊敬夜市、斗南夜市、口湖下崙夜市、口湖宜梧夜市、古坑夜市、東勢賜安宮夜市等18處夜市申請恢復營業，請未申請恢復營業之業者，儘速向縣府提出申請，以保障自身及攤商權利。

▲斗六人文夜市為雲林三大夜市之一，7千坪腹地最大人流容納數為4800人，今日天氣從傍晚開始轉陰，於17時接近晚餐時間人潮開始漸增。（圖／記者蔡佩旻攝）





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