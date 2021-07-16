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流氓警彈弓射狗還撂2煞暴打！他滿臉血破相倒地　下跪求饒撿回一命

▲黃警與兩名友人持棍棒進門理論，才一進門就對著站在門旁邊的陳男打起來了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃姓屋主指遭染血的木材說，陳姓友人就是被打到該角落。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

有民眾在網路貼文指出雲林縣一名黃姓警員拿彈弓打狗，因不滿遭一旁陳姓男子勸阻竟動手對其毆打，此外，更二度與友人闖入陳男工作處木具工廠持棍棒傷人。陳男遭打後滿臉血被工廠屋主送往醫院縫十多針，事後黃警與陳男已36萬和解，但黃姓屋主認為損失的木材卻沒有得到合理的賠償，友人將影片分享臉書，讓事件曝光。

《ETtoday新聞雲》找到黃姓屋主了解案發始末，黃姓屋主指出，黃警是住在前方不遠處的鄰居，其屋旁有飼養雞、鴨，好像有被狗咬死，當天便拿著彈弓騎機車追射流浪狗，恰巧被陳男發現，陳男詢問為什麼要射狗，黃警回應「是狗先咬死雞」，陳男心疼流浪狗說，不然雞死掉價值多少我賠給你，未料，引起黃警不滿一路將陳男徒手追打進工廠。

▲黃警與兩名友人持棍棒進門理論，才一進門就對著站在門旁邊的陳男打起來了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳男（白衣）在黃警與友人離去後起身，面部已沾滿鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃姓屋主接著說，聽到聲響隨即從屋內衝出來制止，幫雙方緩頰後黃警便離去，以為就此沒事，沒想到才過一會兒黃警與兩名友人持棍棒進門理論，才一進門就對著站在門旁邊的陳男打起來了，陳男被打倒在地、滿臉是血，黃姓屋主說，是後來我向他們下跪講別再打了，他們才罷手離去，趕緊將友人送去媽祖醫院治療，縫了十多針。

據了解，該名黃姓員警年約50多歲，任警值約27年，目前為雲林縣議會議長沈宗隆隨扈，7月3日當天並未喝酒，到家發現又有雞被咬死，剛好發現流浪狗在附近，一氣之下拿彈弓想驅趕狗，與勸阻的陳男一言不合對其出拳，事後以36萬元與陳男和解，並交予10萬元給黃姓屋主希望大事化小，但與黃姓屋主所求償16萬金額不足，故黃姓屋主未簽下和解書。

▲黃警與兩名友人持棍棒進門理論，才一進門就對著站在門旁邊的陳男打起來了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃警與友人進入工廠時即手持棍棒。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃姓屋主認為，咬死雞的是流浪狗，而家中的狗也遭打傷，黃警與友人侵門踏戶尋仇之外，還隨手持工廠的木棍打到沾血漬、我下跪才放人，要是每個人都像這樣給10萬塊隨便到家裡差點打死人，世間還有什麼道理。

▲黃警與兩名友人持棍棒進門理論，才一進門就對著站在門旁邊的陳男打起來了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃警與其2名友人將陳男打到角落圍毆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局說明，有關民眾在臉書社群媒體指稱「警察竟拿彈弓打狗，還毆打人?」之貼文查處，7月4日接獲民眾報案指稱水林鄉民宅發生糾紛案，案經本分局員警依規定受理調查偵辦。經查當事人為北港警分局黃姓員警，黃員當日輪休在家，緣於黃員因其家中雞舍飼養之家禽遭野狗追咬死傷，因而持彈弓驅趕該群野狗。

▲黃警與兩名友人持棍棒進門理論，才一進門就對著站在門旁邊的陳男打起來了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳姓男子遭黃警與友人倒到角落，血漬沾染上木材。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃姓員警只是驅趕並未打狗，惟過程中與鄰居之陳姓友人發生言語糾紛，後導致肢體衝突，造成陳姓民眾受傷，此案於獲報後立即受理調查，陳男當時報案後表示暫不對黃員提出傷害告訴，黃員亦於案發後已獲陳男諒解，雙方並已達成民、刑事和解在案。另，經調查，黃員與陳男因言語誤會衍生糾紛案，處事不當造成紛爭，業已對其行政懲處。

▲黃警與兩名友人持棍棒進門理論，才一進門就對著站在門旁邊的陳男打起來了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港分局副分局長吳柏源說明，黃員與陳男因言語誤會衍生糾紛案，處事不當造成紛爭，業已對其行政懲處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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