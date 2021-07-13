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雲林微解封首日傳街頭砍人！1人遭砍傷送醫　警車追3男1女

▲斗六市鎮北路某宮廟前方，晚間約20時發生一起持刀傷人事件，警方於路口攔著涉案人車，當場壓制 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市鎮北路晚間發生一起持刀傷人事件，警方在路口攔下涉案人車輛，壓制車上3男1女 。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市一家宮廟13日晚間8點多前傳出鬥毆事件，警方獲報出動快打部隊。當時一群人聽聞警笛聲漸近，立刻跳上車逃逸，但才駛離100公尺便遭抵達警車攔查，壓制駕駛及乘客3人。此案造成一人手臂刀傷，送醫治療。警方帶回涉案4人、扣押刀械證物進一步調查，詳細案發原因待警方進一步釐清。

斗六市鎮北路某宮廟前方13日晚間約8點發生一起持刀傷人事件，警方獲報發生打架事件，迅速派出快打部隊共6車12人趕往現場。當時現場一車4人，2名打人男子疑似聽到警笛聲接近，隨即跳上車，想加速駛離現場，但逃離至約100公尺處路口，遭眼尖警方認岀可疑車輛，隨即攔查，車上共3男1女。

▲斗六市鎮北路某宮廟前方，晚間約20時發生一起持刀傷人事件，警方於路口攔著涉案人車，當場壓制 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲幾人逃離現場，但駛離約100公尺就被攔下。（圖／民眾提供）

案發後，斗六警分局兩名副分局長隨即趕至現場。據了解，鬥毆事件造成一名40多歲林姓男子左手臂約10多公分刀傷，由救護車緊急送往成大醫院斗六分院治療。兇嫌為2名男子，另同車1男1女雖未下車，亦被警方帶回警局偵訊。警方除當場查扣傷人刀械外，也於車上搜出毒品等違禁品，至於詳細案發原因，仍待警方進一步調查釐清。

▲斗六市鎮北路某宮廟前方，晚間約20時發生一起持刀傷人事件，警方於路口攔著涉案人車，當場壓制 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方獲報發生打架事件，迅速派出快打部隊共6車12人趕往現場。（圖／民眾提供）

▲斗六市鎮北路某宮廟前方，晚間約20時發生一起持刀傷人事件，警方於路口攔著涉案人車，當場壓制 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲解封首日不平靜，斗六市發生持刀傷人事件。（圖／民眾提供）

▲斗六市鎮北路某宮廟前方，晚間約20時發生一起持刀傷人事件，警方於路口攔著涉案人車，當場壓制 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲該起傷人事件造成一名男子左手臂受到10多公分撕裂傷，由救護車送往醫院救治。（圖／民眾提供）


 

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