遭控虐狗傷人「已和解」還被PO網　雲林警：不實指控要提告誹謗　

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港警分局一名黃姓員警，遭控虐待流浪狗還撂人暴打制止他打狗的陳姓男子。黃警雖事後與陳男和解，但案發處的黃姓屋主因不滿黃警侵門踏戶傷人外，在他下跪後才放人，也破壞了工廠木材，向黃警求償16萬，卻因賠償金額不足未簽和解書，公布打人影像。對此，黃姓員警表示，將對其提告恐嚇及誹謗。

▲黃姓員警受訪低調表示，被警局處分虛心接受懲處，但對於他人不實的指控及威脅公布畫面，將對其提告誹謗及恐嚇，且名譽受損部分也將要求民事賠償。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案發於水林鄉灣西村一處民宅合併木工廠，7月3日晚間陳男欲前往工作的木工廠時，於巷口與黃警相遇，見黃警騎機車追狗並手持彈弓射擊，隨即制止黃警，陳男詢問為什麼要射狗，黃警回應「是狗先咬死雞」，陳男便回說，不然雞死掉價值多少我賠給你，兩人一言不合便一路扭打拉扯，打進工廠。

▲黃姓屋主指遭染血的木材說，陳姓友人就是被打到該角落。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃姓屋主今（16）日受訪說明，發生扭打時他聞聲出來制止，未料，黃警回家後竟二度上門還帶兩個朋友持棍棒，3人一進門就對陳男痛毆，造成陳男滿臉鮮血，黃姓屋主說，是後來我向他們下跪喊別再打了，他們才罷手離去，將陳男送醫縫了十多針。黃姓屋主表示，咬死雞的是流浪狗，而家中的狗也遭打傷，黃警與友人，還拿了工廠的木棍打到沾血漬、我下跪才放人，要是每個人都像這樣給10萬塊隨便到家裡差點打死人，世間還有什麼道理。

黃姓員警面對黃姓屋主指控，受訪時低調表示，起因確實為流浪狗長期都跑進家院的雞舍咬雞，7月3日晚間回家剛好看到流浪狗又在咬雞，才騎車追趕想好好嚇狗一次，讓狗不敢再來，追到屋後的巷子遇見陳姓男子，陳男不明就裡就大聲兇罵為何打狗追狗，之後與對方口角互相拉扯，但兩人拉扯受傷以賠償陳男36萬元達成和解。

▲黃警與其2名友人將陳男打到工作室角落。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃姓員警說，ＰＯ網路這邊的目的及用意實在不清楚，不知是要恐嚇勒索還是要再索討什麼錢。針對求償16萬，黃姓員警澄清，已賠償屋主沾上血跡的木材損失10萬元，但確實一開始要求賠償16萬元，可當下並未答應他，也說明16萬金額太高他真的沒辦法賠，黃姓屋主也答應10萬元可以，但現在又公布影片，疑似要取足16萬才罷休。

黃姓員警提到，事發後即被警局處分，自然是虛心接受懲處，但對於他人不實的指控及威脅公布畫面，將對其提告誹謗及恐嚇，且名譽受損部分也將要求民事求償，已給付10萬元給黃姓屋主，認為應足以彌補其受木材損失，要再多實在也真的付不出來。

▲陳男（白衣）遭打後臉部沾滿鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局說明，黃員當日輪休在家，緣於黃員因其家中雞舍飼養之家禽遭野狗追咬死傷，因而持彈弓驅趕該群野狗。惟過程中與鄰居之陳姓友人發生言語糾紛，後導致肢體衝突，造成陳姓民眾受傷，黃員亦於案發後已獲陳男諒解，雙方並已達成民、刑事和解在案。另，經調查，黃員與陳男因言語誤會衍生糾紛案，處事不當造成紛爭，業已對其行政懲處。

▲北港分局副分局長吳柏源說明，黃員與陳男因言語誤會衍生糾紛案，處事不當造成紛爭，業已對其行政懲處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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