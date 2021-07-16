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中海軍艦專案諮詢小組啟動會議　黃偉哲：盡力修復中海艦展示歷史意義

▲台南市長黃偉哲親臨頒發中海軍艦專案諮詢小組委員聘書，並當面感謝小組委員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親臨頒發中海軍艦專案諮詢小組委員聘書，並當面感謝小組委員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府16日首次召開重要古物中海軍艦專案諮詢小組會議，邀請國防部海軍司令部人事軍務處、海軍左營後勤支援指揮部，以及退役海軍將領與會，共同研商後續中海軍艦修復及落腳台南事宜，台南市長黃偉哲也特別親臨頒發聘書，展現他高度重視。

▲台南市長黃偉哲親臨頒發中海軍艦專案諮詢小組委員聘書，並當面感謝小組委員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，中海艦的修復任務只許成功不許失敗，要讓文資界、軍方、後代子孫以及國人都能滿意，讓這艘意義非凡的中海艦能在台南繼續展示它的歷史意義，他也特別感謝幾位海軍將軍能以義務職擔任諮詢委員，為軍艦的修復盡一份心力，南市府文化局及文資處的同仁將會盡全力來修復這艘歷史文物。

▲台南市長黃偉哲親臨頒發中海軍艦專案諮詢小組委員聘書，並當面感謝小組委員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前海軍所提中海軍艦修復與保存規劃設計及監造案，已於6月中旬獲文化部文化資產局專案補助經費，海軍司令部後續將委託台南市政府代辦本計畫之採購及履約管理事項。黃偉哲市長表示，台南市政府以萬分的熱誠，歡迎中海軍艦在台南市安置展示，同時更樂見也期待國防部海軍司令部能與市府就中海軍艦一案開始展開未來長期的合作關係。

▲台南市長黃偉哲親臨頒發中海軍艦專案諮詢小組委員聘書，並當面感謝小組委員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首次諮詢小組會議出席委員包括：海軍左營後勤支援指揮部指揮官周忠恕少將、海軍司令部史政官薛又堯中校；曾擔任中字號退役艦長，現任台南市政府市政顧問的史忠義將軍；嫻熟土木工程的林燦庫退役將軍及具艦艇整備修復豐富經驗的陳台安退役將軍，這次邀請到的小組委員皆是現役或曾任海軍的重要幹部，也都具有相當豐富的經驗。

▲台南市長黃偉哲親臨頒發中海軍艦專案諮詢小組委員聘書，並當面感謝小組委員的辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今天黃偉哲親臨頒發中海軍艦專案諮詢小組委員聘書，並當面感謝小組委員的辛勞，相信在小組委員們的專業協助下，對中海軍艦未來的修復設計、監造及保存展示等各層面，一定能夠提供相當專業的諮詢與協助，他期待中海軍艦這艘曾在台海戰役及中美合作歷程中都曾有彪炳功勳的艦艇，未來能夠在台南安平蔚藍的海景水岸獲得重生。

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