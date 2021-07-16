感謝斯洛伐克贈台灣1萬劑疫苗　黃偉哲：再邀斯洛伐克博塔文駐台代表遊台南

記者林悅／台南報導



歐盟宣布斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，斯洛伐克經濟文化辦事處於16日撰文表示，斯洛伐克為感謝1年前台灣雪中送炭捐贈口罩，現在願盡棉薄之力表達對台灣支持。

▲台南市鹽埕圖書館曾盛大舉辦「斯洛伐克特展」，並邀請博塔文代表及夫人梁晨博士親自為市民導覽斯洛伐克的文化歷史。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲非常感謝這份珍貴的恩情外，並希望邀請已到訪台南多次的博塔文（Martin Podstavek）代表夫婦，能在疫情穩定後再訪台南一遊。





台南市長黃偉哲表示，台南與斯洛伐克早已開展許多文化交流，去年底就曾在台南市鹽埕圖書館在盛大舉辦「斯洛伐克特展」，並邀請博塔文代表及夫人梁晨博士親自為市民導覽斯洛伐克的文化歷史，代表夫婦也曾多次到台南左鎮及鹽埕圖書館為小朋友講讀繪本，對於台南有著深厚的感情。





黃偉哲說，斯洛伐克外交部已請博塔文代表延任1年，原本今年夏天離任的他2022年才會卸任離台，他非常開心看到如此認真的外交官能在台灣多待1年，這是台南及台灣的福氣。黃偉哲也希望邀請博塔文代表一家能在疫情穩定後再訪台南一遊，他將以台南的厚禮數答謝斯洛伐克的恩情。





斯伐伐克位居中歐，以擁有眾多城堡著稱。斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文代表於2017年9月抵任，原任期一任4年，後改為2022年離任，他致力於促進台斯兩地文化交流，夫人梁晨博士則為兒童繪本翻譯家，近年積極翻譯兩地的兒童繪本予大眾認識。

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