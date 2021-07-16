黃偉哲要向立院提議發消費券　民進黨團：可能會引起群聚效應

▲民進黨團幹事長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台南市長黃偉哲日前允諾，將向民進黨立法院黨團提議，建議行政院普發5000元消費券。對此，民進黨團幹事長劉世芳16日表示，現在提出任何振興方案，可能會引起群聚效應、讓人忘了仍然處於三級警戒，但也呼籲行政院吸納不同的聲音，作為疫情解封後的規劃方向。

台南市議會14日進行議會市政總質詢，國民黨籍市議員謝龍介提議，盼國、民兩黨共同提案建議行政院發放5000元消費券，黃偉哲會中當場表達認同，也同意向民進黨立法院黨團提出建議。

民進黨團幹事長劉世芳16日上午針對此事回應，表示現在全民要拚的是疫苗接種率，如何在三級警戒的狀況下，普遍提高大家的疫苗接種率，解封、讓確診人數往下降才是現在的重點，在這個時候提出任何振興方案，可能會引起群聚效應、讓很多人忘了現在仍然是處於三級警戒，反而沒辦法恢復到真正的健康生活。

劉世芳說明，黨團在立法院不可能提出預算案，但也呼籲行政院吸納各種不同的聲音，在疫情解封之後的下一波紓困、振興方案，可以提出一個比較好的規劃方向。

劉世芳也說，現在最重要的是怎麼解決紓困上的盲點，例如有些人沒辦法在網路上取得紓困金、貸款等，中央與地方政府也都在幫忙當中，因此首先要解決的是已通過的特別預算，沒有執行到基層實際第一線的困擾。

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