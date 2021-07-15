感恩日本疫苗即時雨！　黃偉哲空運台南愛文芒果感謝捐贈之日本友人

▲台南市長黃偉哲空運優質台南愛文芒果給台北駐日經濟文化代表處，請駐日代表謝長廷代為致贈給協助疫苗捐贈的相關日本人士，感謝對台灣的支援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝日本捐贈台灣疫苗，台南市長黃偉哲特別空運優質台南愛文芒果50箱（每箱5公斤）給台北駐日經濟文化代表處，請駐日代表謝長廷代為致贈給協助疫苗捐贈的相關日本人士，感謝對台灣的支援。

日本繼6月4日、7月8日二度致贈台灣總計237萬劑的AZ疫苗後，茂木敏充外務大臣日前再次宣布加碼提供台灣97萬劑AZ疫苗，並15日空運來台，黃偉哲表示，在目前全球疫苗都供不應求的時刻，日本政府再度伸出援手追加這批疫苗，對台灣疫情防治有極大幫助，而台南的愛文芒果甜度高、香氣濃郁，一直以來就很受到日本朋友的歡迎，尤其今年外銷日本成績也創新高，因此希望透過贈送台南愛文芒果的方式，向日方表達台灣人的謝意。

黃偉哲市長表示，日本第3批贈台疫苗15日抵台，而我們贈送給日本協助疫苗友人的芒果也在15日運到東京，並由台北駐日經濟文化代表處行政組的洪英傑組長、邱妗榆秘書協助接收及轉贈事宜，希望台南香甜的愛文芒果，能讓日本朋友感受到台灣的滿滿謝意，也能品嚐台南優質農特產品，並強化台日之間堅定的情誼。

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