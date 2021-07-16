黃偉哲感謝國際獅子會300-D1區　捐款社會局實物銀行幫助弱勢團體

▲國際獅子會300-D1區捐款新台幣16萬元予台南市社會局救助金專戶，做為實物愛心銀行購買民生物資之用，市長黃偉哲率社會局長陳榮枝出席捐贈儀式並頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助台南市政府幫助弱勢民眾，國際獅子會300-D1區捐款新台幣16萬元予台南市社會局救助金專戶，做為實物愛心銀行購買民生物資之用，市長黃偉哲16日率社會局長陳榮枝出席捐贈儀式並頒贈感謝狀，感謝用實際行動肯定市府及社會局對於弱勢民眾的照顧。



台南市長黃偉哲表示，獅子會對於社會公益做了非常多的貢獻，尤其在台南市，這次是因為COVID-19疫情關係，國際獅子會300-D1區將一些取消的國內外活動費用節省下來，提供給社會局實物銀行購買民生物資提供給弱勢的市民朋友，而接下來的解封，期許獅友們的活動多多，一方面促進經濟；一方面讓已經沉悶很久的活動能夠再次來舉辦，但是，防疫工作一定要做好，他再次感謝國際獅子會的獅友們在防疫還有過去不管在救災、賑災或是社會公益福利的付出跟貢獻。



國際獅子會300-D1區林江河總監表示，獅子會一直秉持著「有需要的地方，就有獅友」的服務宗旨，透過此次捐贈活動落實「糖尿病防治教育宣導、兒童視力篩檢、兒童癌症教育宣導、推動植樹做環保以及關懷飢餓」等五大志業目標，以具體展現獅子會關懷飢餓志業目標，也符合國際總會「We Serve」的服務精神，更與黃偉哲市長照顧弱勢為優先的施政理念相契合。





黃偉哲市長除了感謝國際獅子會300-D1區，將對社會弱勢的關懷化為實際行動，更表示在疫情尚未趨緩的當下，經濟受到衝擊的弱勢家庭勢將增加，為落實福利公益平臺之理念，擴大扶助範圍，他感謝有能力的國人加入助人行列，讓南市府可以妥善運用捐款照顧更多弱勢家庭，透過關懷弱勢讓溫暖持續傳遞，公私協力打造台南成為更美好的幸福城市。



南市實物愛心銀行目前設有佳里、溪北、溪南、永康、玉井、安南、北區、西港、左鎮及南化等10間實體店面，自2019年9月開辦迄今，共收到1910萬餘元的物資捐贈，受益人數達59000餘人次，成功協助弱勢民眾取得所需物資。民眾倘有相關疑問，歡迎聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

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