黃偉哲提5千元消費券　國民黨：預算還有1605億「政府現在要準備」

▲國民黨15日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台南市議員謝龍介昨提出發5000元消費券，獲得台南市長黃偉哲認同並表示向中央提議，雖然行政院發言人羅秉成15日上午回應指出，紓困做到一定程度後再來討論，但行政院長蘇貞昌15日下午卻鬆口表示，正在規劃準備推出各種方法來幫助受衝擊的產業與個人。對此，國民黨晚間表示，今年疫情大爆發，產業受困更勝去年，呼籲政府應「超前部署」將補助金交到人民手中，目前紓困振興特別預算尚有約1605億元額度，政府現在就要準備，盡速讓人民回歸正常生活。

「發放消費券，人民、地方政府都在等，只有政府慢慢來！」國民黨15日晚間在臉書指出，謝龍介昨提議後，民進黨籍的黃偉哲表達認同，願意向民進黨立法院黨團提出建議；而對於此議題，桃園市長鄭文燦也表示，5000元消費券的政策可以討論。

國民黨說，今年疫情爆發，產業受困更勝去年，但政府的紓困政策混亂，不僅政府機關行政效率緩慢、限制重重，沒辦法在第一時間給予業者幫助，且補助金額不足，沒有考量業者實際狀況，導致紓困效力大打折扣；此外，政府輕忽疫情衝擊，不斷限縮紓困對象，造成多數人民成為紓困孤兒。

國民黨表示，先前「紓困」與「振興」兩種政策的錯誤殷鑑不遠，政府應做好全盤考量，改善疫情下的補助措施。

「本黨在此呼籲，政府應『超前部署』以最具效率與便利性的方式，將補助金交到人民手中。」國民黨認為，目前紓困振興特別預算尚有約1605億元額度，政府現在就要準備，盡速讓人民回歸正常生活。

對於發放5000元消費券的提議，蘇貞昌15日下午回應，今年疫情特別衝擊內需產業，例如餐飲、百貨、零售、電影院、展演等等，我們希望趕快控制好疫情，正在規劃準備，並推出各種方法來幫助受衝擊的產業、企業和個人，希望再創一波最好的經濟效益。