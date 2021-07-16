防疫無法置身事外！石礦製品公會挺花蓮抗疫　捐百萬助弱勢

▲台灣區石礦製品工業同業公會捐贈100萬元」救助受到疫情波及的弱勢民眾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

社會愛心持續湧入！台灣區石礦製品工業同業公會15日捐贈新台幣100萬元整予花蓮縣社會救助金專戶，由副縣長顏新章代表受贈，希望能在新冠肺炎疫情嚴峻期間，協力支持花蓮縣防疫工作，以及受到疫情波及的弱勢民眾，顏新章也代表縣長徐榛蔚向台灣區石礦製品工業同業公會致謝！

副縣長顏新章說，新冠肺炎疫情三級警戒持續延長，縣內整體經濟活動也因疫情大受影響，許多家庭過得更加辛苦，急需援助。於此艱難的時刻，感謝台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫號召公會成員，發揮同舟共濟的精神，以實際的行動全力協助縣府防疫。

▲花蓮副縣長顏新章（中）代表受贈，並致贈感謝狀。

台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫表示，疫情未見趨緩，各行各業均受到嚴重衝擊，公會同業亦無法置身事外，唯有全力協助縣府防疫，及早渡過疫情危機，民生經濟才能重燃生機，民眾生活也才能恢復常軌。

理事長王淳甫表示，此次捐款包含：棟隆企業股份有限公司、宏盛大理石企業股份有限公司、新歐聖企業股份有限公司、弘元石材廠股份有限公司、超烽有限公司、靖祐企業股份有限公司、偉勝石材股份有限公司、嵩耀企業股份有限公司、煌奇石業股份有限公司、三亞資源開發股份有限公司、新民石材廠股份有限公司、欣達鴻股份有限公司、新石石業股份有限公司、國行企業股份有限公司。

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