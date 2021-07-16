三重婦「打完莫德納」隔日心臟驟停　所長急CPR鬼門關前搶回命

記者陳豐德／新北報導

新北市一位邱姓婦人前一日剛施打完莫德納疫苗，13日步行經過三重綜合體育館旁時疑因心肌梗塞突昏倒在地，光明派出所所長吳家森見呼喊無反應、感覺不到呼吸、脈搏，當機立斷施以CPR中的胸外按壓，約2分鐘後婦人恢復呼吸心跳，由趕來的聯合醫院三重院區急診醫護使用AED電擊，所幸婦人送醫後已可言談，兒子16日親至派出所感謝救母之恩，所長也激動地言道「這是我從警生涯最有意義的一件事！」

▲婦人打完莫德納疫苗隔天心臟骤停，三重光明所所長吳家森緊急施以CPR。（圖／記者陳豐德翻攝）



所長吳家森與警員鍾京倫13日上午8點多在三合醫院三重院區快篩站疫苗施打處執行安全維護勤務，突然對面一位68歲的邱姓婦人昏倒在地，民眾見狀趕緊呼叫警方前來協助，吳家森拍肩呼喊婦人均無反應，加上目視見其已無呼吸，立即依照所學的心肺復甦術替婦人施以胸外按壓，並由員警撥打119報案，婦人恢復心跳後由趕來的急診醫護使用AED電擊後送醫，由警察、醫護、消防共同串起生命之鏈。

吳家森形容當下人命關天，根本沒來得及想那麼多，沒有穿戴疫情防護裝備下便近距離對婦人CPR急救，好險高中健康教育課就有學過CPR並取得合格證明，從警之後不定期也會複習，真正需要時才能與死神拔河，親手救回一條性命，他形容「破再多的案，都沒有比親手救人命還要悸動」。

▼邱姓婦人倒地後員警及所長急忙上前關心。（圖／記者陳豐德翻攝）



婦人兒子16日上午也親自到派出所致謝，表示母親原本就有心臟疾病問題，當日緊急送往急診後，再轉院到長庚醫院，手術裝設心臟支架後已經可以開口談話，但因為目前心律不整，仍在加護病房觀察當中，預計19日病情穩定就能夠轉到一般病房。

據了解，邱姓婦人在昏倒前一天剛施打完莫德納疫苗，送醫後進行快篩及PCR採驗皆呈現陰性反應；因高雄一位65歲蔡姓男子15日施打完莫德納疫苗後當日就猝死，婦人是否是施打疫苗後呈現不良反應仍待進一步檢測觀察。

▼婦人兒子親自到派出所感謝所長救母之恩。（圖／記者陳豐德翻攝）



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