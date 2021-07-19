開放2、3類打第2劑莫德納　她怒批：要民眾等第1劑卻讓官員先打？

▲指揮中心昨宣布，第2、3類對象於接種第1劑莫德納疫苗後滿28天，也可接種第2劑。（資料照／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨(18日)宣布，除了第1類、機組人員及孕婦等對象，第2、3類對象於接種第1劑莫德納疫苗後滿28天，也可接種第2劑。對此，國民黨立委林奕華指出，衛福部告訴第一劑選擇打莫德納的民眾要等等，結果第2類官員自己可以優先打第2劑，「原來人命是不等值？」

林奕華昨在臉書發文指出，原先除了醫護人員、孕婦和機組人員莫德納疫苗維持隔4週接種第二劑，其他都改成間隔10-12週，「為什麼今天又宣布第1到3類都可以只隔4週就施打第2劑？尤其包括許多立委一直索取、衛福部卻以個資為由不願提供名單的第2類中央官員和中央防疫人員？」

林奕華表示，目前在等待疫苗施打的第9類是罕見疾病、重大傷病和高風險疾病者，既然還有莫德納疫苗，為什麼不開始讓第9、第10類登記打莫德納的民眾施打？讓愈多人打第1劑增加整體防護力才是對的，「衛福部告訴第1劑選擇打莫德納的民眾要等等，結果第2類官員自己可以優先打第2劑，原來人命是不等值？」

指揮中心昨表示，為使高風險第一線防疫人員及相關工作人員能夠儘速獲得保護力，讓疫苗資源有效運用，自即日起除了第1類、機組人員及孕婦等對象，第2及第3類對象於接種第1劑莫德納疫苗後滿28天，也可接種第2劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，欲接種第2劑莫德納疫苗者，目前僅可醫院預約。至於5月11日至5月23日已接種第1劑AZ疫苗的民眾，將陸續自下週起間隔滿10週，可透過「COVID-19疫苗預約系統」意願登記接種第2劑，或至COVID-19疫苗合約醫療院所預約。