預約施打首日！完善流程規劃　基隆港務施打站來近千人

▲預約施打疫苗首日，基隆港務集中施打站。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市民預約施打疫苗作業自今（16日）起展開，市長林右昌特別前往設在港務分公司的集中施打站視察，感謝市民朋友配合施打疫苗，以及負責疫苗施打作業的基隆長庚醫療團隊，呼籲大家一起提升社會防護力。

16日預約在港務分公司施打疫苗的市民有近千人，林右昌也再次向在場配合接種疫苗的市民朋友表示謝意，並表示這是全國唯一一個可以看到郵輪的疫苗施打站，市府特別向港務公司商借剛完工的郵輪轉運站作為施打站，讓大家在舒適的環境中進行疫苗施打。

▲預約施打疫苗首日，16日預約在港務分公司施打疫苗的市民有近千人。

林右昌也指出，指揮中心已宣布將「COVID-19疫苗預約平台登記」延長至19日中午12時，希望市民朋友踴躍登記施打疫苗，越多人登記，中央就會撥越多的疫苗，只要登記一定可以打到疫苗。

不少市民朋友看到林市長到場視察，都對林市長及市府的貼心安排表示肯定；一位黃小姐說，自己上網預約不用等里長造冊通知，也很方便又快速，打了疫苗就感到安心許多。

▲基隆施打站實施三道關卡查核，避免發生誤打或是混打疫苗的情形。

林右昌強調，現在在施打站會有三道關卡，第一是檢查身分證核對登記的身分，第二是插健保卡確認是否打過疫苗、打過什麼疫苗，第三道關卡是在施打疫苗前，再插健保卡登錄施打疫苗種類，避免發生誤打或是混打疫苗的情形。

基隆市府也提醒完成上網預約登記的市民朋友，自16日開始就可以接受疫苗施打，除了基隆港務分公司、建德國中活動中心、市立體育館二樓、中山高中體育館、七堵火車站、碇祥里民活動中心等6處集中施打站，還有25處合約醫療院所，白天上班的民眾還可以預約晚間與假日時段。

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