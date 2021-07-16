民進黨團批國民黨只會「雙盲攻擊」　反擊王鴻薇質疑陳建仁提前解盲　

▲民進黨團召開「夏月電價續凍，防疫民生兼顧」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前副總統陳建仁15日表示，自己參與高端疫苗臨床試驗，打到的是安慰劑，卻遭國民黨台北市議員王鴻薇質疑提早接獲通知。對此，民進黨立委鄭運鵬批評，陳建仁伉儷是真實地在接受科學雙盲疫苗測試，反觀國民黨發動的卻是良知、理性、政治雙盲的疫苗攻擊。

陳建仁15日晚間在臉書透露，他在14日接到台大醫院的通知，得知參加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，自己打的是安慰劑，引來王鴻薇質疑，她的辦公室同仁也參加了高端疫苗二期試驗，但是到目前為止卻不知自己是打疫苗或是安慰劑，陳建仁何以提前解盲。

民進黨團16日上午召開「夏月電價續凍，防疫民生兼顧」線上記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

鄭運鵬表示，國產疫苗的開發，是去年疫情剛爆發時，朝野各政黨都支持的重點產業，現在終於到了驗證的最後階段，陳建仁伉儷在今年3月願意接受國產某一家實驗疫苗的雙盲測試，根本不知道打的是安慰劑還是實驗疫苗，證明雙盲測試非常公正客觀。

鄭運鵬指出，陳建仁是以公衛專家的角色，參加國產疫苗的開發跟協助，國產疫苗只要有一劑、一支通過驗證，對台灣來說不只是強心劑，也是面對下一波疫情的安定劑，前副總統以身試驗都有風險，卻被王鴻薇拿來抹黑，讓民進黨團覺得非常不捨。

鄭運鵬批評，王鴻薇不認錯就算了，甚至再加碼批評陳建仁，表示她根本搞不清楚人體試驗的過程跟方向，陳建仁伉儷是真實的在接受科學雙盲疫苗測試，但是國民黨發動的卻是良知、理性、政治雙盲的疫苗攻擊。

鄭運鵬說，國民黨看到疫苗來一支、黑一支，每個階段都要罵，破壞國產疫苗的開發與國人信心，對國內疫情的安定完全沒有幫助，呼籲國民黨主席江啟臣以疫情為念、不要再繼續執迷不誤，只會做理智、良知雙盲的政治疫苗攻擊，完全不符合台灣的疫苗施打政策與疫情控制。

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