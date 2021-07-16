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「善的循環又回來了」　民進黨團感謝斯洛伐克捐贈疫苗

▲▼立法院 民進黨團「夏月電價續凍 防疫民生兼顧」「感謝斯洛伐克贈送一萬劑疫苗給台灣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團感謝斯洛伐克捐台疫苗。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者林銘翰／台北報導

歐盟16日公布，斯洛伐克將捐贈台灣1萬劑新冠肺炎疫苗，以感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，近2個月前即表達捐贈意願。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，民進黨表示非常感謝，「我們所期盼的善的循環又回來了」。

歐洲聯盟（EU）16日表示，至今成員國已捐贈超過300萬劑的新冠肺炎疫苗給世界各國，部分運輸費用由歐盟承擔，其中斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣。

民進黨團16日上午召開「夏月電價續凍，防疫民生兼顧」線上記者會，書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬等人均與會。

劉世芳表示，民進黨團感謝遠在歐洲的斯洛伐克人民，在台灣疫情嚴峻的狀況下，透過善心、善良的舉動捐贈台灣1萬劑疫苗，民進黨團非常感謝，「我們所期盼的善的循環又回來了」。

劉世芳提及，過程中也要感謝高雄市長陳其邁，在今年初贈送30萬片口罩給斯洛伐克的某一首，總共台灣共捐贈70萬片口罩給斯洛伐克，在國際外交上、真友誼的狀況下，民進黨團誠摯感謝這種互相善的循環。

羅致政則說，民進黨團代表執政黨所有委員及立法院，感謝斯洛伐克的政府與人民，在台灣最需要的時刻提供疫苗，台灣從過去一路走來，在捐贈口罩給很多國家時，從來沒有預期、也不會期待會任何國家，會用什麼方式感謝台灣的義舉。

羅致政認為，每當看到正向、善良的循環不斷發生時，都讓台灣非常感動，也證明所有國家只要是出於善意、對人道關懷採取的行動，都一定會得到善的回報。

▲▼立法院 民進黨團「夏月電價續凍 防疫民生兼顧」「感謝斯洛伐克贈送一萬劑疫苗給台灣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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