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50歲↑內埔國小疫苗速打　警一張圖教你快速停車不卡關

▲內埔警分局與衛生所等單位會勘，製圖提供汽(機)車停車及民眾施打動線，貼心舉動讓民眾稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局與衛生所等單位會勘，製圖提供汽(機)車停車及民眾施打動線，貼心舉動讓民眾稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(16)日至19日內埔國小體育館開放50歲以上民眾預約施打，由於施打年齡下修，須更多的機車停車空間，內埔警經與衛生所等相關單位會勘，製圖提供汽(機)車停車及民眾施打動線，供施打民眾參考，貼心舉動，讓民眾稱讚。

▲內埔警分局與衛生所等單位會勘，製圖提供汽(機)車停車及民眾施打動線，貼心舉動讓民眾稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局與衛生所等單位會勘，製圖提供汽(機)車停車及民眾施打動線，貼心舉動讓民眾稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

今天起屏東全縣開放簡訊預約施打疫苗，民眾得自行選擇就近速打，內埔警分局轄區內埔鄉、萬巒鄉、瑪家鄉及泰武鄉規劃於內埔國小施打。

▲內埔警分局與衛生所等單位會勘，製圖提供汽(機)車停車及民眾施打動線，貼心舉動讓民眾稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

由於公費疫苗預約平台的年齡下修至50歲以上，警方認為施打族群年紀下修，行動多數便捷的施打者，有別於先前長者施打，多由子女載送往返，須要較多的汽車停放及接駁空間；內埔警方14日即與內埔衛生所、縣府秘書鍾定豪及該速打站現場指揮官蕭裕隆研議及會勘，改規劃更多的機車停放空間，提供民眾更多停放空間，果然預期，今天一大早施打者都自行騎乘機車前來，

內埔警方說，機車族鄉親可依序停放於施打場所內埔國小體育館前廣場，規劃有兩處供停車，預約可停放50輛；滿停後，機車改停於校門前人行道，預估可停放70輛，合估有110輛。由於是速打，預估每輛停放約1小時許即會離場，對於民眾施打者留下空位，隨時可再供後來者機車騎士停用。

而汽車停車棚經量化，可停放30輛汽車，停車棚東側及體育館東側可停放25輛，合計可停55輛，施打者依現場交通疏導員警指揮入內停放，不會出現違停等現象，，影響到其他用路人路權。另衛生所也將進場施打及施打留觀完畢民眾分流，離開的民眾，一律從體育館南側側門離開。

分局長蔡耀順表示，內埔國小位處於鄉內主要道路，為避免騎士或駕駛停駐校門前洽詢，造成交通壅塞，現場亦都有製作汽(機)車停放指示牌供參，期讓民眾「速打」不卡關。

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