第3波莫德納開打！饒慶鈴視察快打站：踴躍接種衝高覆蓋率

▲台東縣7月第3波莫德納疫苗在17處疫苗快打站同步開打。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣7月第3波1萬2740劑莫德納疫苗15日早上8點起，在縣立體育館、寶桑國中活動中心及各鄉鎮衛生所共17處疫苗快打站同步開打，也提供徧鄉長輩就近施打，縣長饒慶鈴上午特別前往寶桑國中了解民眾施打狀況，呼籲大家多多鼓勵長輩出來接種，一起衝高台灣疫苗的覆蓋率。





饒慶鈴15日上午由副縣長王志輝、衛生局長黃明恩、東基呂信雄執行長、陳志成院長等人陪同，前往寶桑國中活動中心了解入口民眾報到、評估區、注射區及留關區等接種動線，並向現場各站工作人員、社會處志工問候感謝，以及跟準備施打或已完成的民眾打招呼話家常，請民眾多休息、喝水，若有問題要提出，現場正好碰到林威志議員94歲的阿嬤，也親切詢問施打狀況。



饒慶鈴表示，7月份第3波1萬2740劑莫德納疫苗今天在台東16鄉鎮市同步開打，對象為65歲以上長輩及55歲以上原住民長輩、第1-5類公費，台東市施打地點有4處，體育館、寶桑國中2個快打站自7/15起預計3天提供7,200位民眾施打，另也提供市郊地區的長輩就近施打，7/15在卑南國中及7/16在知本國中，其他鄉鎮則在各衛生所/室施打，請攜帶健保卡、身分證，依預約時間前往施打。

▲▼縣長饒慶鈴視察快打站與長者親切問候，並呼籲踴躍接種，衝高台灣疫苗覆蓋率。



這次縣府在台東市啟動寶桑國中、體育館2處快打站，首日施打動線及狀況順暢，感謝馬偕、東基醫護團隊支援，社會處志工及警察局、國計處同仁到場協助，務必要讓長輩在舒適的環境中安心、快速的接種疫苗。





饒慶鈴為鼓勵高風險的長輩們踴躍出來打疫苗，台東市2處快打站今、明2天均提供部分名額讓長輩直接到場接種，但以預約者優先施打，若人潮較多，請長輩耐心等候一下、依序施打，請大家多多鼓勵長輩出來接種，一起衝高台灣疫苗的覆蓋率。



另外，饒慶鈴也貼心提醒鄉親打完疫苗後，一定要先在現場稍坐休息、確認身體狀況良好再離開，如果未來幾天有比較嚴重的過敏反應，請立刻就醫！

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