陸將「精準審查」外商投資　商務部：預防國安風險

▲中華人民共和國商務部。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸商務部15日舉行記者會，發言人高峰表示，將按照必要合理的原則，精準審查影響或者可能影響國家安全的外商投資，同時避免審查泛化（指從具體、個別的範圍，擴大成一般性的，大陸用語），在促進和保護外商投資各項合法權益的同時，有效預防和化解國家安全風險。

大陸商務部發言人高峰表示，實施外資安全審查是國際通行的做法，在去年12月發布的《外商投資安全審查辦法》中，已經明確規定了外資安全審查的範圍、程序等要求。

高峰指稱，在吸收外資方面，中方鼓勵更多外資企業在中國發展的方向不會改變。他強調，在十四五時期，商務部將推動實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放，全面落實外商投資法及其實施條例，維護公平競爭秩序，保護外商投資的合法權益，營造市場化、法治化、國際化的營商環境，持續加強外資企業和外資項目的服務保障，讓外資企業「進得來，留得住，發展好。」

對於中美第一階段經貿協議，他說，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。我們一直強調，雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

高峰還在會上，駁斥美方指控的新疆人權和強迫勞動問題。他說，所謂新疆人權和強迫勞動問題與事實完全不符。美方的做法嚴重破壞全球產業鏈、供應鏈安全穩定，不利於中美兩國，不利於世界經濟復甦，中方堅決反對。

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