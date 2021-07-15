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第七屆海峽青年創新創業季　「築夢溫州」浙江啟動

▲▼「築夢溫州」第七屆海峽青年創新創業季。（圖／取自溫州發布）

▲「築夢溫州」第七屆海峽青年創新創業季啟動儀式上，展示兩岸學生的創業比賽項目。（圖／取自溫州發布）

記者陳政錄／綜合報導

提供兩岸青年創新創業的平台，日前由浙江溫州台灣青年創業就業服務中心主辦的「築夢溫州」第七屆海峽青年創新創業季，在浙江工貿學院舉行啟動儀式，本屆活動將歷時5個月，圍繞人文交流、實習實踐、創業創新三大主題，幫助來自10支隊伍的兩岸青年創客、大學生選手實現夢想。

據了解，在三大主題下，主辦方安排包括兩岸青年創客工作坊，兩岸大學生實習實踐月、兩岸大學生暑期醫學人文交流營、兩岸大學生暑期夏令營、兩岸青年創客市集等8項子活動。

▲▼「築夢溫州」第七屆海峽青年創新創業季。（圖／取自溫州發布）

▲7月10日啟動儀式現場。（圖／取自溫州發布）

作為創業季首個子活動的兩岸青年創客工作坊，也在啟動儀式上，舉行頒獎儀式，展示來自10支隊伍的創意創業項目，包括幫助盲人尋找物品的「助尋藍牙耳機」、便利老年人出行並緩解身體疼痛的「筋箍杖」、家用多功能可折疊消毒儀、無憂無菌智能消毒門鎖等。

在先前一周，主辦方將兩岸學生分成10個小組，成為十個創業對五，透過文化考察、頭腦風暴、選題設計、制模成型等環節，對多個領域的產品進行設計，最終進行發表。來自鄭州大學的台生陳同學說，這是她第一次和大陸的同學共同來完成一件作品，雖然一開始，大家都花了一點時間適應彼此不同的表述方式，但整個創作過程非常開心，也讓她體會到了大陸同學務實的工作效率。

「築夢溫州」海峽青年創新創業季自2015年以來，已是連續七年舉辦，主辦方指稱，溫州位於浙江省東南部，作為海峽西岸經濟區的五大中心城市之一，是大陸與台灣空中航線最近的城市，兩地航行時間僅需53分鐘，自2015年，溫州獲批海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區以來，推出多項政策，幫助兩岸青年創業就業、實現夢想。

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