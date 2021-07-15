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陸上半年「人均可支配收入」增12.6%　失業率5%

 

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局15日公布最新國民經濟運行數據，其中2021上半年，GDP增速為12.7%，第二季單季成長率為7.9%。至於外界關注的人均可支配收入和失業率方面，前者達1萬7642元（人民幣，下同），年增12.6%，6月大陸全國城鎮調查失業率為5.0%，與5月份持平，比上年同期下降0.7個百分點。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，數據顯示，全國就業形勢總體穩定，居民收入繼續增長，城鄉居民人均可支配收入比值縮小。總體來看，上半年國民經濟持續穩定恢復，惟外部不穩定不確定因素較多，國內經濟恢復不均衡，鞏固穩定恢復發展的基礎仍需努力。

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

▲彭博社等外媒關注，大陸人均可支配收入成長率，略低於經濟成長率。（圖／CFP）

據大陸國家統計局公告數據，2021年上半年，大陸全國城鎮新增就業698萬人，完成全年目標的63.5%。 6月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與5月份持平，比上年同期下降0.7個百分點。本地戶籍人口調查失業率為5.0%，外來戶籍人口調查失業率為5.1%。

人均可支配收入方面，上半年，大陸全國居民人均可支配收入1萬7642元，名義年增率為12.6%，換算約合新台幣7萬6374元、美金2727.9元。官方解讀，這主要是受到去年上半年低基數的影響，兩年平均增長7.4%，比第一季加快0.4個百分點；扣除價格因素同比實際增長12.0%，兩年平均增長5.2%，略低於經濟增速，基本同步。

對於人均可支配收入成長，略低於經濟增速，劉愛華在回應外媒，中方要如何實現「經濟再平衡」時表示，考慮到去年以來我們遭受疫情衝擊，可以說實現5.2%（以2020、2021兩年平均值計）的人均收入增速是相當不容易的。

劉愛華說，人均可支配收入增長，主要來自經濟穩定恢復，就業形勢穩定，帶動工資收入增長，加以各地加大民生保障力度，疫情好轉後經營活動逐步恢復等。她認為，中國大陸居民下一期收入增長，仍然會得到比較好的支撐，從而對消費形成有力的支撐。

▲▼上汽集團臨港生產基地。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸官方強調疫後經濟穩定復甦。圖為上汽集團臨港生產基地。（圖／記者陳政錄攝）

其他數據方面，今年上半年，大陸全國居民消費價格（CPI）年增0.5%，呈溫和上漲，但全國工業生產者出廠價格年增5.1%，漲幅比一季擴大3.0個百分點。

值得注意的是，今年上半年，大陸市場銷售逐步改善，消費升級類商品快速增長，統計社會消費品零售總額21兆1904億元，年23.0%，與2020年合併計算的兩年平均，增長4.4%，比第一季加快0.2個百分點。

產業方面，被官方定義為穩定增長、高技術產業快速增長的工業方面，發展較快的包括新能源汽車、工業機器人、機體產量，上半年年增率分別為205.0%、69.8%、48.1%，兩年平均增長率均超過30%；今年1到5月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額3兆4247億元，年增83.4%，兩年平均增長21.7%。

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►►中國上半年GDP增12.7%　Q2成長7.9%符合預期

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