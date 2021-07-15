穩經濟！李克強開會時拍桌　追責財稅問題「絕不手軟」

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

在經濟成長面臨新冠疫情衝擊的背景下，大陸國務院總理14日召開國務院常務會議，部署預算執行和其他財政審計問題整改工作。據《中國政府網》描述，李克強在會議上「拍著桌子」，點名此次中央審計發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，強調由國務院成立專門調查組，無論涉及到什麼單位、什麼層次，都要一查到底，嚴肅追責。

《中國政府網》是隸屬於大陸國務院旗下，發布政府政務訊息的網站，該平台在14日晚間，照例發布李克強主持召開國常會，部署相關工作的內容後，15日再度刊文重提該場會議，重點描述李克強在會議上「拍著桌子」、點名要查處財稅審計問題的強硬立場。

▲為確保經濟疫後復甦，大陸官方將整治財政政策和財稅審計過程中存在的問題。（圖／視覺中國）

李克強表示，此次審計發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，這些問題擾亂了正常市場秩序和公平競爭的市場環境，侵害了國家法定稅收的基礎，情節十分惡劣。

李克強「拍著桌子」說，國務院成立專門調查組，無論涉及到什麼單位、什麼層次，都要一查到底，嚴肅追責。依法依規該罰的罰、該處理的處理、該抓的抓，絕不容忍、絕不手軟。對惡意違法違規的要依法從重打擊，對典型案例要公開曝光。

他還在會議上，定下整改相關財稅審計問題的時間表，表示整改結果於今年10月底前報國務院，並在向全國人大常委會報告後向社會公開。

李克強重申，「堅持政府過緊日子，讓人民過好日子。這一觀念要牢牢紮根，絕不能動搖。」表示儘管當前大陸財政形勢往好發展，但越是這種情況下，越要「瞪大眼睛」，堅決制止和清理違法違規行為，要將已確定的減稅降費、穩崗擴就業、金融支持實體經濟特別是中小微企業發展等惠企利民政策措施要落實到位，管好用好養老、教育、醫療、住房等民生資金，決不允許侵占挪用。

在此之前，由於近年大陸經濟增速放緩，又面對新冠疫情的嚴峻挑戰，李克強已連續多年，在全國兩會期間發表的政府工作報告中，提到政府要帶頭過「緊日子」，要削減財政預算，加大「減稅降費」力度，以靈活適度的財政政策，支持實體經濟和受疫情影響的中小微企業，「放水養魚」、「不搞大水漫灌」等。

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