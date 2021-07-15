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台東少女負氣離家失聯　警太麻里車站尋獲

▲警方尋獲少女協助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方尋獲少女協助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前台東縣警局台東分局接獲通報，稱有1名少女向家人表示心情不佳，離家後即失去聯繫，由於其行動電話最後定位點在太麻里鄉，分局即動員同仁四處找尋，終由警員郭宗偉與黃湘芸於太麻里車站前尋獲少女，並通知少女父親前來帶回。

少女父親向台中市警察局報案，稱女兒外出後收到女兒訊息表示心情不佳，之後便無法再聯繫上，擔心發生意外方向警方請求協尋，經台中警方緊急查詢少女行動電話最後定位點即在太麻里鄉，立即通報台東分局協尋。

台東分局動員線上巡邏及備勤同仁緊急展開協尋，終在太麻里車站前發現少女，在確認少女精神及身體狀況均良好後將其先帶返派出所安置，並通知少女家人已尋獲之訊息。

等待期間員警與少女談話並勸其勿因小事負氣離家，如此將使關心她的家人朋友擔心受怕，萬一在外受傷或遭到誘騙，就悔不當初了，少女隨後與遠途奔來迎接她的父親一同返家，父女均感謝警方協助。

台東分局自1日至8月31日止啟動青春專案工作，避免暑假期間青少年踏入假求職、遭性剝削或受毒品誘惑等陷阱，或被詐騙集團以利誘慫恿而淪為詐欺車手，甚或發生被詐欺受害情事。呼籲家長在暑假期間多注意青少年使用網路及交友狀況，並提醒保護自我隱私，建立正確價值觀，以避免受害

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