台東「安心即時上工計畫」　再向中央申請334名職缺

▲讓民眾度過疫情，台東縣政府「安心即時上工」再向中央申請334名職缺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣「安心即時上工計畫」去年縣府向中央爭取700個於公部門就業職缺，再評估今年因受疫情嚴重影響下許多民眾遭資遣、留職停薪或減班休息，因此台東縣長饒慶鈴指示社會處積極向中央爭取職缺，目前全縣共計1336名職缺，現台東上工總人數787人，已達申請職缺數近8成，饒慶鈴表示，會讓所有有需要的縣民全數上工，職缺名額仍將會積極努力向中央爭取，讓民眾可以順利渡過此次疫情。



現中央疫情指揮中心將3級警戒延長，近2個多的3級警戒影響層面更大，饒慶鈴更是擔心縣民經濟收入及生活情形可能到無法再負荷的階段，並要求各單位除加開安心即時上工職缺外，並迅速完成媒合上工動作，縣府除向中央爭取原先擔任過即時上工可以再繼續擔任外，首波向中央爭取700職缺。

因登記上工人數眾多，饒慶鈴立即要求各單位加開安心上工職缺，截止5日又再行增加302名職缺，第1波規劃1002名安心即時上工人力至各公部門上工。另13日再向中央申請334名職缺，現台東縣全縣共計1336名職缺，饒慶鈴也呼籲民眾透過線上系統報名登記，社會處將會有專人與您聯繫，迅速協助民眾媒合適當職缺。



饒慶鈴指出，中央各部會推出許多方案，針對勞工部份，減班休息有充電再出發及安心就業計畫協助。在非自願性離職這部份，勞動部有提供失業給付來協助勞工朋友渡過難關，台東縣政府加碼推出「民眾失業暨生活困難補助計畫」申請民眾也較109年多，受到影響的勞工也相較去年有明顯增加，饒慶鈴再次強調會讓所有有需要的縣民全數上工，職缺名額仍將會積極努力向中央爭取，讓縣民朋友可以順利渡過此次疫情。



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