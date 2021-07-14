　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「安心即時上工計畫」　再向中央申請334名職缺

▲讓民眾度過疫情，台東縣政府「安心即時上工」再向中央申請334名職缺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲讓民眾度過疫情，台東縣政府「安心即時上工」再向中央申請334名職缺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣「安心即時上工計畫」去年縣府向中央爭取700個於公部門就業職缺，再評估今年因受疫情嚴重影響下許多民眾遭資遣、留職停薪或減班休息，因此台東縣長饒慶鈴指示社會處積極向中央爭取職缺，目前全縣共計1336名職缺，現台東上工總人數787人，已達申請職缺數近8成，饒慶鈴表示，會讓所有有需要的縣民全數上工，職缺名額仍將會積極努力向中央爭取，讓民眾可以順利渡過此次疫情。

現中央疫情指揮中心將3級警戒延長，近2個多的3級警戒影響層面更大，饒慶鈴更是擔心縣民經濟收入及生活情形可能到無法再負荷的階段，並要求各單位除加開安心即時上工職缺外，並迅速完成媒合上工動作，縣府除向中央爭取原先擔任過即時上工可以再繼續擔任外，首波向中央爭取700職缺。

因登記上工人數眾多，饒慶鈴立即要求各單位加開安心上工職缺，截止5日又再行增加302名職缺，第1波規劃1002名安心即時上工人力至各公部門上工。另13日再向中央申請334名職缺，現台東縣全縣共計1336名職缺，饒慶鈴也呼籲民眾透過線上系統報名登記，社會處將會有專人與您聯繫，迅速協助民眾媒合適當職缺。

饒慶鈴指出，中央各部會推出許多方案，針對勞工部份，減班休息有充電再出發及安心就業計畫協助。在非自願性離職這部份，勞動部有提供失業給付來協助勞工朋友渡過難關，台東縣政府加碼推出「民眾失業暨生活困難補助計畫」申請民眾也較109年多，受到影響的勞工也相較去年有明顯增加，饒慶鈴再次強調會讓所有有需要的縣民全數上工，職缺名額仍將會積極努力向中央爭取，讓縣民朋友可以順利渡過此次疫情。


►Her今天推出「玫瑰粉」大同電鍋

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
快訊／豪雨特報！「高雄列一級淹水警戒」
最新登記數字出爐！664萬人搶疫苗「390萬人只願打莫德納」
福原愛離婚江宏傑後「有工作了」　返台時間曝
中部男人趴5確診！海鮮小開病毒含量高　匡列10人
全職勞工1萬元怎麼領？　避開3大NG行為可更快拿到
社宅減租30%！北市擴大紓困4措施　2萬人受惠
死亡夾心！台64線9車追撞小貨車變鐵磚　駕駛困2小時慘死
慢跑男遭雷劈中　醫曝傷勢「從耳朵入腿部出」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前總統陳水扁缺氧今腦波檢查　陳致中：交給醫生判斷

台南出現第2例日本腦炎確診病例　民眾請加強防蚊措施

愛不中斷　桃園愛心協會捐50萬助台東學童暑期學習

文健站體適能課程微解封　饒慶鈴：全國首辦防疫分流上課

戶外踏青！台南開放部分農業場域　黃偉哲爭取有條件開放安平漁港

屏東午後對流旺盛狂風大作下冰雹　潘孟安臉書示警

台南市夜市查獲3起違反防疫案件　許以霖：行政調查釐清後開罰

台東「安心即時上工計畫」　再向中央申請334名職缺

「擴大內需」振興台東經濟　首波4200萬元預算拆5標案引發質疑

台南疫苗涵蓋率達16.22％　第一波192180人預約登記

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

前總統陳水扁缺氧今腦波檢查　陳致中：交給醫生判斷

台南出現第2例日本腦炎確診病例　民眾請加強防蚊措施

愛不中斷　桃園愛心協會捐50萬助台東學童暑期學習

文健站體適能課程微解封　饒慶鈴：全國首辦防疫分流上課

戶外踏青！台南開放部分農業場域　黃偉哲爭取有條件開放安平漁港

屏東午後對流旺盛狂風大作下冰雹　潘孟安臉書示警

台南市夜市查獲3起違反防疫案件　許以霖：行政調查釐清後開罰

台東「安心即時上工計畫」　再向中央申請334名職缺

「擴大內需」振興台東經濟　首波4200萬元預算拆5標案引發質疑

台南疫苗涵蓋率達16.22％　第一波192180人預約登記

宋江戲外飄曖昧粉紅泡泡！導演喊「卡」　韓韶禧跌進懷裡繼續打鬧

防疫宅生活催出熱銷夯品　網購業者預測3大變遷成消費新常態

快訊／豪雨特報「高雄列一級淹水警戒！」　下班通勤小心雨勢

疫苗機密外洩「食藥署有叛徒」？權威醫說重話：一定要查

看中老公寓「會在意梯間嗎？」　過來人秒喊必看：反映整體素質

最新登記數字出爐！664萬人搶疫苗「390萬人只願打莫德納」

T1職籃選秀28日登場　將仿效日職指名制、交涉權模式

王鴻薇質疑丁允恭「獨飲還群聚」？　民進黨這些人也酒駕　

從小一起長大堅信自己是貓！　乳牛汪趴冰箱低頭俯視：肉泥呢

璞玉？北屯32坪鐵皮角地5人搶標　創2270萬身價

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

中埔民眾冒雨搶打「莫德納」到場卻沒疫苗

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

澎湖微解封開放內用　簡餐店、火鍋店通過審核

南警公布測照路段提醒民眾勿超速

房屋搬遷進度100%　竹市公道三明年通車

基隆2年後可省2.2座新山水庫　蘇貞昌肯定林右昌

桃園阿北打完疫苗機車飛了　記不起車牌成破案關鍵

台中三越確診男　2處新足跡曝光

竹科寶山二期擴建過了　8月送大會審議

台南剩餘疫苗預估7/16打完

一張圖秒懂萬巒4鄉微解封

竹市加碼施打來了　鎖定不在籍+回流長輩3千人

騎快不是帥安全最實在

斥資3.2億　台東改善197線帶動縱谷發展

更多熱門

相關新聞

可望回到疫情爆發前　柯文哲曝倒數12天關鍵

可望回到疫情爆發前　柯文哲曝倒數12天關鍵

中央流行疫情指揮中心14日公布，新增17例本土確診，以台北市10例為最多，其次為桃園市3例，另確診個案中新增6例死亡。台北市政府14日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，平均一天2例不明感染源，若在7月26日前能夠清理掉，「大概就可以回到此次疫情之前，純粹靠邊境防疫。」

振興台東經濟　首波4200萬元預算惹質疑

振興台東經濟　首波4200萬元預算惹質疑

726解封穩了？　網揭1關鍵搖頭

726解封穩了？　網揭1關鍵搖頭

快訊／微解封+1！北市宣布開放建國花市

快訊／微解封+1！北市宣布開放建國花市

北市三代同堂「一家9人確診」　關聯圖曝光5孫全染疫

北市三代同堂「一家9人確診」　關聯圖曝光5孫全染疫

關鍵字：

安心上工 新冠肺炎 台東縣

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

快訊／今增本土17例、另增6死

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面