7月第3波莫德納疫苗今開打　饒慶鈴：請符資格鄉親踴躍施打

▲7月第3波莫德納疫苗今開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣7月第3波1萬2740劑莫德納疫苗15日早上8點起，在縣立體育館、寶桑國中活動中心及各鄉鎮衛生所共17處疫苗快打站同步開打，另也提供市郊地區的長輩就近施打，台東縣長饒慶鈴特別前往寶桑國中了解民眾施打狀況、動線，感謝台東馬偕醫院及台東基督教醫院給予市區快打站的協助，以及鄉親配合，請大家多多鼓勵長輩出來接種，一起衝高台灣疫苗的覆蓋率。

饒慶鈴上午8點50分前往寶桑國中活動中心了解入口民眾報到、評估區、注射區及留關區等接種動線，並向現場各站工作人員、社會處志工問候感謝，以及跟準備施打或已完成的民眾打招呼話家常，請民眾多休息、喝水，若有問題要提出，現場正好碰到台東縣議員林威志94歲的阿嬤，縣長也親切詢問施打狀況。

饒慶鈴表示，7月份第3波1萬2740劑莫德納疫苗今天在台東16鄉鎮市同步開打，對象為65歲以上長輩及55歲以上原住民長輩、第1至5類公費，台東市施打地點有4處，體育館、寶桑國中2個快打站自15日起預計3天提供7,200位民眾施打，另也提供市郊地區的長輩就近施打，15日在卑南國中及16日在知本國中，其他鄉鎮則在各衛生所/室施打，請攜帶健保卡、身分證，依預約時間前往施打。

這次縣府在台東市啟動寶桑國中、體育館2處快打站，饒慶鈴表示，首日施打動線及狀況順暢，感謝馬偕、東基醫護團隊支援，社會處志工及警察局、國計處同仁到場協助，務必要讓長輩在舒適的環境中安心、快速的接種疫苗。

為鼓勵高風險的長輩們踴躍出來打疫苗，台東市2處快打站今、明2天均提供部分名額讓長輩直接到場接種，但以預約者優先施打，若人潮較多，請長輩耐心等候一下、依序施打，請大家多多鼓勵長輩出來接種，一起衝高台灣疫苗的覆蓋率。

另外，饒縣長也貼心提醒鄉親打完疫苗後，一定要先在現場稍坐休息、確認身體狀況良好再離開，如果未來幾天有比較嚴重的過敏反應，請立刻就醫！

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