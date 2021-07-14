母稀飯煮焦爆口角　病父負氣跳埤塘溺斃！兒追攔目睹悲劇

記者沈繼昌／桃園報導

領有身障手冊的桃園市蘆竹區李姓男子，13日晚間疑似因妻子晚餐烹煮稀飯不慎燒焦，與妻子口角情緒失控憤而離家，兒子發現自後追趕，擔心老爸想不開，一度試圖攔阻但沒攔住，不料老爸竟躍過埤塘欄杆直接跳入水中，兒子見狀嚇一大跳，趕緊打119，警消獲報緊急搜救，半小時後撈起李男施以心肺復甦術無效，家屬最後放棄急救，警方已報請桃檢相驗。

▲桃園蘆竹區李姓男子13日晚間因晚餐問題與家人口角，竟負氣跳入住家附近埤塘，消防人員緊急搜救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區李姓男子13日晚間與家人口角後負氣跳入埤塘，消防與警方在埤塘旁等待救護人員打撈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，68歲的李姓男子13日晚間近8時許，因妻子烹煮晚餐時疑似將稀飯煮焦，2人爆發口角，李男突然情緒失控負氣離家；43歲的兒子發現後趕緊追出門，擔心發生不測，一度試圖攔阻但無效，而李男見兒子仍在後追趕，竟翻過埤塘護欄跳入水中，兒子目睹大驚、趕緊打119求助。

▲桃園市蘆竹區李姓男子13日晚間與家人口角後負氣跳入埤塘，消防救護人員打撈上岸後進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局大竹分隊派出橡皮艇到場搜救，蘆竹警分局也派出大批警力到場協助，並安撫前來的家人情緒，經過約30分鐘後撈獲李男，但已無呼吸心跳，救護人員不斷施以心肺復甦術（CPR）急救無效，家人最後放棄急救，蘆竹警分局接手報請桃園地檢署進行司法相驗。

據指出，領有身心障礙手冊的李男早年因曾發生車禍，導致精神狀況不佳，情緒常不穩定，容易因瑣事發脾氣，昨晚疑似因妻子煮粥燒焦就發脾氣，與妻子口角後被念幾句，情緒失控負氣離家。兒子擔心父親不測緊追在後，眼見父親往附近的六股生態埤塘走去，幾度試圖攔阻父親，但沒攔住。

▲桃園市蘆竹區李姓男子13日晚間與家人口角後負氣跳入埤塘，消防救護人員打撈上岸後進行急救，家人在旁焦急等待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

兒子隨後目睹悲劇發生，與趕到的媽媽嚇得不知所措，眼見救護人員急救無效，悲痛放棄急救。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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