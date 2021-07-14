愛不中斷　桃園愛心協會捐50萬助台東學童暑期學習

▲桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈台東縣偏鄉學校愛心善款以線上方式來舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

愛心不受新冠疫情中斷，桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈台東縣偏鄉學校愛心善款，協助學生暑假學習不中斷。捐贈典禮14日採線上視訊方式辦理，由台東縣教育處處長林政宏主持，圓夢愛心協會理事長謝慧謹也以線上方式捐贈愛心善款50萬元給台東縣10所學校。教育處表示，此次受贈學校共10所小學，將支應各校辦理暑期學習營經費。

林政宏致詞時，特別感謝桃園市圓夢愛心關懷協會辦理「讓愛延續偏鄉寶貝」愛心活動，除了是協會成立以來第90場的活動，更是連續第5年捐贈台東偏鄉學校暑假活動的經費，也感謝謝理事長為了籌募這次善款不遺餘力，在此疫情期間更顯得意義非凡，讓縣內學生的學習不因暑假而中斷。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，圓夢愛心協會自成立以來堅持「每月一愛」的愛心活動，每個月都能夠號召成千上百的好朋友一起來做公益，才短短7年多的時間，一直在台灣各地巡迴傳愛，照顧各個角落、各個弱勢族群。雖然在疫情期間募款不易，但是在各界善心人士對協會的信任與支持下，總算在6月的最後一天籌募到50萬元，可以讓缺乏資源的偏鄉校長們，用來幫助學校的孩子在暑假期間學習不中斷。

謝慧謹強調，除了捐款讓學習不中斷之外，協會也曾辦理城鄉交流的活動，讓臺東與桃園的孩子能夠有機會進行交流互動，彼此互相學習、互相欣賞、共同成長。協會將一秉初衷，持續幫助偏鄉弱勢孩子學習成長、實現夢想，也期盼善心人士或企業團體共襄盛舉。



興隆國小校長林克銘深受謝理事長「每月一愛傳全台，寶貝偏鄉護弱勢」的善心所感動，林克銘表示這看得見的捐贈典禮的時間雖短，但事前的作業卻需要花很多的時間和精力。謝理事長總是披星戴月、不遠千里的親自來臺東拜訪學校，與受贈學校校長懇談，整個過程十分謹慎用心。這是對善心捐款人士的尊重，與不負所託的使命感，也是我們每一位校長與師生學習的榜樣。同時，興隆國小將利用這筆善款安排繪畫、音樂及手作課程，要讓孩子們過一個充實又快樂的暑假。



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