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文健站體適能課程微解封　饒慶鈴：全國首辦防疫分流上課

▲台東縣文健站體適能課程微解封。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣文健站體適能課程微解封。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「很高興、很想念，還是上學好」，台東縣至今已維持超過1個月0確診，且文健站長者的疫苗接種率約達6成，為讓部落長者恢復日常運動習慣，台東縣政府7月起採分流授課方式，並在延平鄉鸞山共5個文健站辦理體適能指導課程。台東縣長饒慶鈴14日特別前往鸞山及鹿野鄉巴拉雅拜文健站，與長者互動並參加部落運動地圖說明會，她表示，藉由分流授課希望讓長者繼續健康安全地運動，每天也會將午餐準備妥當，由照服員送至長者家中，讓部落的健康和關懷不中斷。

饒慶鈴14日上午由台東縣議員古志成、張全馨嵐、延平鄉長胡黃廣文、鹿野鄉長李國強及台東大學體適能指導團隊湯慧娟老師等人陪同前往鸞山及巴拉雅拜文健站，關心長者在疫情期間的身體狀況，提醒長者要保持運動習慣，也和照服員一同幫長者打菜、包飯盒，長輩們大家看到縣長及久違的同學都說「很高興、很想念，還是上學好」。

▲台東縣文健站體適能課程微解封。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣文健站體適能課程微解封。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，縣府積極在部落推動運動暨延緩失能照護計畫，但因受疫情影響，文健站自5月15日至今日關站已達61天，文健站長者的疫苗接種率約達6成，照服員的接種率也有8成，至於計畫主持人及廚工則積極爭取疫苗申請造冊，為考量長者身體健康，經由和國立台東大學體適能指導團隊討論決定，在嚴守防疫規定並做好防疫措施下，在新武、武陵、加津林、巴拉雅拜、鸞山等5個文健站分批分流進行體適能指導課程，每堂課參與人數含指導老師、助教、照服員不超過10名，在室外上課且課堂間隔進行全面性站內消毒，每日長者以參與1課堂為限，避免人員重疊。

原民處指出，部落運動地圖利用部落既有設備和天成的環境，規劃貼近地方生活的運動，例如在河堤道路繪製彩虹跑道，美化並增添社區色彩，另在堤防步道旁建置水泥墩座鉤環，以利進行各式運動項目，同時融入地方文化特色，像是將部落豐年祭舞蹈動作融入平衡協調訓練，上肢的肌力訓練則展現部落近年享譽國際的龍舟運動，以彈力帶配合划船動作訓練背部肌，下肢訓練融入傳統捕魚、搗糬等動作。

饒慶鈴長希望讓部落長者不只到文健站活動，還能隨時隨地都可以運動，期望透過運動地圖的設置，讓整個部落成為族人的健身房，使部落長者可透過正確的運動達到延緩老化、預防失能的效益。

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