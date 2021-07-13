「疫苗根本不足！」他見BNT先給學生氣炸　網心寒：開學比上班重要

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

郭台銘與台積電已順利完成BNT疫苗簽約，預計9月底可有1000萬劑抵台，針對接種對象，陳時中12日定調，BNT會留給學生先打。就有網友發文表示，台灣疫苗現在擺明就是不夠用，結果卻還優先給年紀小的族群施打，「莫名其妙！」貼文曝光後，立刻引發熱議，網友也紛紛回應，「世界怎麼跟得上台灣」、「快認輸吧年輕人」。

針對BNT先給學生打一事，這名網友在PTT上發文表示，多數國家都不會將疫苗優先給年輕族群，通常會先打30歲以上的社會主力族群，雖然打年輕族群真的有機會降低確診率，但是疫苗不足時，30歲以上族群若沒打完2劑，死亡率恐怕還是難降。

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原PO認為，以現況而言，台灣就是要不斷加碼買疫苗，「怎麼會有疫苗還不足，結果優先打影響最小的族群的？」現在的當務之急應該是降低死亡率，而不是降低確診率，「為什麼這個政府一定要發明一些跟別人不一樣的東西？」

▲PTT全文。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「就是跟你說放棄吧！打AZ跟莫德納」、「不要太不滿，說了我負責」、「問題是23至40幾歲的這群人都不用打疫苗嗎」、「開學比上班重要，我懂了」、「所以台灣疫苗夠打全部嗎」、「總要有人打國產，認命吧」、「30歲打高端啊，怎麼了」。

不過也有網友表示，「以個人生命安全來看，是打老人優先；但是以阻斷傳播鏈、讓疫情最快得到控制的目標下，就是先打年輕人」、「AZ不建議打在年輕族群」、「AZ有就打，各行業恢復原狀更重要」。