南投縣府+慈濟+農會採購小農健康蔬果箱　贈弱勢學生家庭

▲南投縣府、慈濟和農會合贈蔬果箱，助行銷也助弱勢。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情當前，為了照顧弱勢，同時協助農特產品行銷，南投縣府與慈濟基金會合作，向在地農會購買健康蔬果箱，並搭配裝有生活物資的「安心生活箱」，配送給縣內弱勢學童家庭，計有166校、共2062弱勢戶學童受惠，每戶暑假期間將收到2次健康蔬果箱及安心生活箱的組合，共計送出8248箱物資。

為因應疫情，捐贈儀式9日上午在南投市平和國小採視訊方式舉行，副縣長陳正昇對慈濟與農會大愛透過行銷在地農產推動慈善公益，也讓弱勢學童在家中安心度過疫情難關，表達感謝並致贈感謝狀。

▲南投縣府、慈濟和農會合贈蔬果箱，助行銷也助弱勢。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，這批健康蔬果箱由南投縣農會、草屯鎮農會、仁愛鄉農會協助採購在地農產品並贊助運費，慈濟再以優惠價格購買，13日起將配送到各校；「安心生活箱」則搭配餅乾、泡麵、五穀粉、燕麥片、素肉鬆、麵條、咖哩塊、拌醬等物資。

陳正昇表示，暑假剛開始，在停課不停學的狀況下，為照顧低收及中低收入戶生活需求，縣府與慈濟基金會透過學校調查，以戶為單位提供物資，將愛心拓展到更多家庭，同時也讓受到疫情影響的農民有更多的收入，可謂一舉數得。

▲南投縣府、慈濟和農會合贈蔬果箱，助行銷也助弱勢。（圖／南投縣政府提供）

遠在花蓮的慈濟基金會副執行長張濟舵指出，慈濟迄今已在全國13縣市進行捐贈，幫助近4萬5000戶弱勢戶，同時兼顧農產行銷，形成善的循環，希望所有資源都能用在有需要的家戶，讓弱勢學童都能獲得安穩的生活，用心認真的學習，感謝許多愛心團體的共襄盛舉。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔說，南投農產在疫期中遇到波及，行銷上遇到困難，農會有幸成為共善中的一份子，透過健康蔬菜箱將最高品質的蔬果提供給弱勢學童，讓弱勢免於受到飢餓之苦，感謝縣府與慈濟提供機會，照顧弱勢也同時關心小農。



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