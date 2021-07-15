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台科大學生開發「室內外定位系統」　奪校園創業100萬元獎金

▲▼ 台科大學生開發「室內外定位系統」　奪校園創業100萬元獎金 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大育成新創團隊獵戶科技，定位系統奪百萬獎金。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大育成新創團隊獵戶科技，開發室內外定位系統，不用事先裝置硬體，透過無線訊號技術及人工智慧演算法，就能快速且精準獲得管理場域中人員或設備的位置數據，獲龍騰微笑智聯網創業競賽校園組100萬獎金肯定。

台科大校長顏家鈺表示，台科大有許多研發技術團隊的創新技術和服務受業界重視，因此，台科大鼓勵師生創業，育成中心亦提供許多創業的輔導和服務，不僅有業師，也協助創業資金和投資人媒合，並提供辦公場域。

台科大說明，獵戶科技是由台科大學生一同創立於2019年9月的新創團隊，一開始參加校園創業競賽，在台科大育成中心的輔導之下，進駐育成中心，獲得加速器和天使投資人的挹注，也在許多新創競賽展露頭角。

▲▼ 台科大學生開發「室內外定位系統」　奪校園創業100萬元獎金 。（圖／台灣科技大學提供）

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▲獵戶科技，開發室內外定位系統，不用事先裝置硬體，透過無線訊號技術及人工智慧演算法，就能快速且精準獲得管理場域中人員。（圖／台灣科技大學提供）

創辦人柯承佑說，獵戶科技精準的室內和室外定位系統，可以應用在許多情境，不論是智慧工廠、醫院、化工廠的物品或人員位置，都可以呈現出來。這前瞻性的服務，最常遇到的挑戰就是要說服客戶，不用花費接收定位的硬體設備就能做得比傳統定位更好。

柯承佑也說，傳統的定位系統感測，前期都需要鋪設大量接收器，光一個區域就需要好多接受設備，更別說受限於戶外裝設，且設備有耗電、能源管理、損壞的問題。獵戶科技採用場域中現有的無線訊號即可進行定位，透過人工智慧定位演算法，可直接在手機或物聯網裝置進行定位數據收集與執行應用服務。

▲▼ 台科大學生開發「室內外定位系統」　奪校園創業100萬元獎金 。（圖／台灣科技大學提供）

▲獵戶科技創辦人柯承佑，開發室內外定位系統。（圖／台灣科技大學提供）

柯承佑舉例，這樣的服務可以讓產線產能管理更有效率，在產線上可紀錄人員的各站點所待的時間、移動的路線；在一些特別需要安全管理的場域，像是化學用品、鍋爐等高風險區域的化工廠區，可限制人員進入的時段、時間長短、並做相關的警告；也能做防災引導，在發生緊急災害並確認災害發生的地點後，系統可對整廠區的人員進行告警，並顯示引導逃生的方向，幫助廠區人員進行疏散。

柯承佑表示，獵戶科技的定位服務，可以同時做到產能產線改善、安全管理、防災引導與只會應用，引起許多產業的重視，像是可以為製造業、智慧工廠提供智慧管理和節能的需求，也對石化廠安全提供了解決方案，在製造業、半導體業、石化業都已有合作公司，目前也在中華電信設置實地展示場域，期望能為更多產業提供客製化的智慧定位服務。

▲▼ 台科大學生開發「室內外定位系統」　奪校園創業100萬元獎金 。（圖／台灣科技大學提供）

▲精準的室內和室外定位系統，可以應用在許多情境，不論是智慧工廠、醫院、化工廠的物品或人員位置。（圖／台灣科技大學提供）

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