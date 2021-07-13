BNT留給學生「大學生也打不到」！　第16順位苦主嘆：何時能打到

記者邱晟軒／綜合報導

台積電及鴻海、永齡基金會順利完成BNT疫苗簽約，指揮中心指揮官陳時中昨（12日）透露，BNT疫苗將留給12至18歲的學生施打。消息曝光後，立刻引起許多網友崩潰指出，「就算給學生打，大學生依然打不到！」、「18－30感覺最慘」。

本站曾報導「陳時中：10類接種對象不再新增 BNT留給學生、加速開放50歲以下」內文指出，鴻海與台積電順利完成BNT疫苗簽約，9月底預計會有1000萬劑運抵台灣。對於接種對象，陳時中12日定調，原則上現階段的10大疫苗接種對象不會再新增類別，但會加速開放給年輕世代施打，BNT疫苗則留給學生先打。

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▲新冠肺炎疫苗接種年齡順位。（圖／記者黃翊婷製）

有一名網友就在Dcard以「一個健康的大學生何時能打到疫苗？」為題發文表示，終於看到自己被排在疫苗接種順序上面了，但這僅僅只是年齡順位，中間可能會穿插其他的人。他指出，自己是在第16順位（20至24歲），希望如同新聞所說的，疫苗進來會先讓給學生優先施打。

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛留言，「我覺得就算給學生打，大學生依然打不到」、「BNT就是先開放12～18施打，剩下的再從上面40幾歲開始輪，各位大學生都是國家底層」、「說的是高中以下學生吧」、「即將奔3的一般社畜上班族也是國家底層」、「18－30感覺最慘」、「上班族真的全台最賤種」、「學生也不是大學生，不用想了」。

不過也有網友抱持不同看法指出，「我覺得年輕人的話，先給國中以下打吧，很多家長要上班，不可能留小孩一個人在家，國中小要繼續遠距上課有難度，你各位大學生可以自己在家遠距上課半年一年也沒人管。」

▼有許多大學生崩潰指出，就算自己是學生也排不到疫苗。（圖／翻攝自Dcard）