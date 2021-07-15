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穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

▲案發後汐止警方立即逮捕殺人的吳男並封鎖命案現場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲毆打住院病友的吳男，現因殺人案遭羈押中。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市吳姓男子有家暴女友紀錄，2月間遭女友帶人登門追討50萬和解金，一怒之下持水果刀刺死女友帶來的朋友，因此遭士林地檢署聲押獲准並依殺人罪提起公訴，台北地檢署另外查出，吳男早在之前因病住院時，突然爆打病友，15日再依傷害罪起訴吳男。

據了解，39歲的吳姓男子有情緒控管問題，多次痛毆30歲胡姓女友，曾因家暴遭法院收押，起訴後獲交保、2人談妥以5千元和解，胡女撤告，吳男脫罪。

但胡女在2月23日凌晨帶著3名男子到吳男汐止家中談判，吳男不滿胡女開口索討的賠償金從原本說好的5千元，暴增到50萬元，雙方爆發口角衝突，吳男從房間拿出水果刀，狂刺胡女帶來的3男，其中1刀刺穿林姓男子心臟，導致林男當場死亡，陳姓、彭姓男子也受傷，胡女則躲在房內逃過一劫。

殺人命案發生後，吳男被士林地檢署檢察官聲押獲准，並在4月間依殺人等罪提起公訴後，台北地檢署另案偵查發現，吳男曾在發生這一連串家暴、殺人案之前的2020年間，被安排到台北市聯合醫院松德院區住院治療，但他突然暴怒毆打猛踹同房病友，經護士前往制止才停手，雖然吳男和被害病友都說不清楚衝突原因，但傷人是事實，因此依法提起公訴。

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