回應黃茂雄「親情」喊話　黃育仁：20年後大家不管父子誰對

▲黃育仁表示自己改革東元的原理是，20年後大家看得是東元有沒有成功改革。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

東元電機黃茂雄、黃育仁父子之爭，是繼大同公司與市場派經營權之爭後，財經界今年度最熱話題，黃茂雄13日發表公開信，稱「親情，是人生一輩子的功課」，「請各界給予茂雄與家庭成員時間與空間」，對此，黃育仁14日回應，「已放開所有個人感受」，「20年後大家看得不是兒子對還爸爸對，是東元有沒有成功改革。」

黃育仁14日在告發達勝伍董事長黃冠群等人涉嫌背信罪後，面對媒體詢問目前和父親、東元集團會長黃茂雄的關係，黃育仁表示，有關家族的事情，將另外發表聲明，黃育仁強調，東元的經營權之爭，是理念之爭，是對公司願景的不同看法，「我們立場是去說服，去討論，如果他不願意跟我們討論，那我們透過媒體透過公開說明的方法。」

黃育仁話鋒一轉指出，「現在有些人好像用方式是直接去消滅對方，對菱光科技的公開收購，東友科技的公開收購，好像媒體寫的都是『滅親』，好像公開說明書有提到對凌光、對東友的期待，不知道各位有沒有被說服，從報導來看好像沒有，這是我們比較遺憾的一點」，「他說沒有介入經營權，這裡面充滿太多矛盾，各位相信嗎？我要改派董事長，但沒有要介入經營權，妳們相信嗎？」

對於父子對立關係的感受，黃育仁說：「我個人已經放開所有個人感受，出來要提改革，本身就是非常困難的，也已經做了心理準備，個人感受已經不是重點，我的決策的原理是，10年後、20年後回過來看這些事情，大家可能會記得的，不是到底兒子對還是爸爸對，大家可能會看的是東元2021年面臨的轉折，台灣產業界面對的轉折，東元有沒有成功的改革，台灣產業界有沒有升級。」

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