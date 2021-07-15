32歲人妻「生女寶」遭夫家動私刑！下體遭重擊致癱瘓　血淚指控曝

▲32歲人妻產女後，生活一切變了樣。（圖／翻攝自武漢晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

山東一名32歲的楊姓女子日前在社交媒體接連发文，控訴婆婆和丈夫。她稱，自己因為生了女孩，遭受了來自丈夫和婆婆的長期家暴，去年3月14日晚，她被丈夫婆婆打成下肢癱瘓，臥床至今。不過，7月14日上午，丈夫否認家暴指控，「只是發生爭吵的時候有些輕微肢體接觸。」

據《武漢晨報》報導，楊女今年32歲，現在活動範圍大部分在床上，她說，自遭受那次嚴重家暴以後，就落下了病根，「雙腿肌無力，只能躺在床上，還會經常性的肚子疼，疼起來甚至會休克。」

如今，她跟年邁的父母住在一起，父親因為車禍導致腿部殘疾也臥病在床。全家靠著兩位老人微薄的退休金生活，因此日子常常陷入窘境，連交水電費都困難。

「想想以前，哪裡會這樣，」楊女說，自己以前生活得還算幸福，2014年，她在濰坊一家媒體上班，工作原因結識了趙姓男子，對方供職於國企。

二人從相識、相戀一直到結婚，度過了一段幸福的日子。她說，丈夫很會討自己開心，那時對自己很好。但好景不長，2017年8月，楊女懷孕生產，是個女兒，「從那以後，我的好日子就到頭了。他們想要個兒子，但我生了個閨女，他們的態度就發生了180度大轉變。」

「我還沒出月子，婆婆讓我們要二胎，我是剖腹產，傷口都沒長好，所以我就拒絕了，」楊女進一步稱，自那以後，衝突的種子便在這個家庭埋下，「後來，丈夫開始打我，從2018年開始，他就基本不回家住了。」2020年3月14日晚，這個家庭的衝突達到了頂點。根據楊女提供的公安機關筆錄顯示，當晚的確發生了「爭吵和撕扯」。

她稱，當時遭到了婆婆的辱罵，自己還口，就被打了，「我婆婆第一拳搗到了我的下體，我當時疼麻了，剛要蹲下，她第二拳就直接搗到了我的乳房，第三下她要打我的時候，我本能轉身，被她搗在了後背上。」

楊女稱，「我一看情況不好，就想往外跑，我丈夫見狀一下子從床上跳下來，拖住了我的大腿，我婆婆就從後邊一拳把我打趴在了地上。然後他娘倆就開始踢我，邊踢還邊罵我。」但在警方的筆錄中，趙男否認對妻子實施了毆打，「只是發生爭吵的時候有些輕微的肢體接觸，她抱著孩子在樓道內大聲喊，並且要離開，我怕鄰居聽著丟人，就拽著她衣服向房內拽。」

▲她現在下肢癱瘓。（圖／翻攝自武漢晨報）

事發4天後，楊女母親趕到趙家，將女兒送往醫院。楊女稱，當時自己被丈夫和婆婆毆打致昏迷，「醒來後，他們也不讓我就醫，多虧了我70多歲的母親從老家趕來，叫救護車把我送醫院。」

隨後，楊女先後在濰坊市人民醫院和濰坊中醫院住了院。濰坊市人民醫院出具的出院紀錄顯示，楊女被診斷為下肢無力，憂鬱症，焦慮症等。濰坊中醫院出具的出院紀錄也有同樣的診斷結果，「雙下肢無力、雙下肢癱瘓」，該院出院結果還顯示，楊女「雙側乳房挫傷，右側大腿挫傷」。

楊女控訴，自己在事發後還曾遭受過丈夫的毆打，「他當時來找我麻煩，一腳踢在我大腿上。」在她提供的一張照片中，可以清晰看到腿部的大片淤青。

楊女說，事發後，她在母親等人陪同下報了警，但警方未對丈夫和婆婆進行處罰。隨後，她向濰坊市政府提起行政復議，結果顯示，處理此事的濰坊公安局奎文分局作出的《不予行政處罰決定書》違法。之後，她一紙訴狀又將山東濰坊公安局奎文分局等單位告上法院，要求警方撤銷對丈夫的不予處罰決定。

2021年6月7日，濰坊高新區法院一審裁定，奎文分局作出的不予行政處罰決定認定事實不清，主要證據不足，依法應予撤銷重新調查。

事發後，丈夫和婆婆帶走了女兒，楊女則和父母住在了一起。當年11月，她申領了殘疾人證，殘疾等級一欄寫著「一級」，殘疾類別為「肢體」。

楊女表示，目前自己只能跟家裡兩位老人相互照應。因此，她最希望的是，丈夫能夠承擔起照顧自己的責任，將自己的病治好。但事發不久，丈夫就提出了離婚，楊女沒同意，「我被打成這樣，哪能就這麼離婚，離了後誰負責我。」

7月14日上午，丈夫楊男現身回應，否認家暴，「我身正不怕影子斜，她說的所有情況都是嚴重不屬實的，我現在正在維權。」而關於事發當晚的情況，他稱，後續將通過相關平台予以說明。