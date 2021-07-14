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社會 社會焦點 保障人權

女伴夜店和別人熱舞　「護花使者」落寞...竟在計程車上侵犯她

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男受邀當護花使者，卻看到女伴在夜店和人熱舞，之後在計程車上性侵女伴得逞。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子去年應女網友之邀，陪同到夜店當護花使者，結果陳男看著女網友在舞池內和其他男生熱舞狂歡，心生不滿要離開，女網友趕緊跟上陪著搭計程車外出，陳男卻把運將請下車，在後座性侵女網友，雖然事後陳男辯稱太緊張，在外面就射了，台北地檢署仍根據2人事後對話紀錄，依妨害性自主起訴陳男。

檢警調查，陳男和被害女網友從未見過面，2020年9月間，女網友和姊妹們約好要去台北市信義區AI夜店玩，但是擔心都是女生有危險，因此敲陳男同行當護花使者，陳男興沖沖跟著到夜店後，2人的包包也放在同一個置物櫃，鑰匙由陳男幫忙保管。

但是陳男在夜店內孤零零的一個人，還發現女網友跑去跟別的男生跳舞，心理不是滋味地決定離開，女網友發現後，想到置物櫃鑰匙在陳男身上，因此跟著去拿了包包走出店外，還一起搭計程車，到附近便利商店買飲料，又搭同輛計程車回到AI店外，暫停路邊。

女網友指控，陳男此時請司機先下車給她們獨處機會，接著陳男不顧外面還有其他排班小黃、司機，就在後座對她性侵，她試圖反抗，但因為太害怕而不敢張揚，隔了1個月才鼓起勇氣提告。

陳男辯稱當時兩情相悅，他因為太緊張，所以沒來得及進入就射精，檢察官最後根據2人事後的通訊軟體對話紀錄，陳男曾為當晚事情道歉等事證，認定陳男違反女網友意願性侵得逞，依法起訴。

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