渣男長相大公開！研究公布「四大特徵」　愛正宮更愛一夜情

▲出軌與一夜情的相關話題，一直是人們喜歡研究和探討的事情。（圖／取自免費圖庫pixabay)

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲麥覺理大學（Macquarie University）在《進化與人類行為》期刊發布研究結果，這項研究特別指出，在有另一半後仍有高度「性社交傾向」的男子，五官多半可以歸結出一些特徵，女性也可以，但這種看法較適用男性，並不適用女性。

《進化與人類行為》期刊（Evolution and Human Behaviou）於今年2月24日刊登該篇研究，麥覺理大學團隊針對異性戀男性與女性進行研究，探討在有伴侶關係時，仍願意與其他人發生性行為的人，是否能夠從外官上歸結出幾個分類。

在記錄的長相中，研究顯示比較喜歡一夜情的男性，通常臉會比較長、額頭較高、鼻子較長，還有大眼睛；女性則是體型較小、瘦臉、小眼睛和嘴唇較薄，容易對性行為抱持開放態度。

研究指出這種外觀初步判斷的精準性，在男性身上的準確度明顯高於女性，而研究作者之一的史蒂芬（Ian Stephen）表示，研究另外發現女性在外觀上對於「只是玩玩」的男人，有較高的判斷性，但男性想要判斷女性是玩咖與否，準確度就較低。不過值得注意的是，本次研究的實驗對象一律以白人為主，不同種族可能會產生不一樣的歸類結果。

團隊也引入AI協助實驗，透過辨識男性和女性的長相，竟然能精準辨別「玩咖男」，卻無法準確認出「玩咖女」。另一名研究作者安塔兒（Joe Antar）表示，「睪固酮」和五官透露出的「意圖」可能有關係，因男性化的特徵主要受睪固酮影響，而女性睪固酮濃度低，且較不易被察覺意圖。