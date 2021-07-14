半夜叫外送填成男友家！她慌到「手指都在發抖」：要被發現偷吃了

▲半夜訂雞塊送成男友家。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

半夜訂外送不小心地址填成男友家，結果女子反應比寄錯陌生人家還慌張！女子透露，她昨天晚上突然很想吃雞塊，於是訂了外送到家，按下送出才驚覺自己地址填成男友家，當下腦袋一片空白，彷彿犯了滔天大罪，內心忍不住大喊「完了！」

女子在臉書社團「爆怨2公社」表示，她昨天半夜是「偷點」雞塊外送，因為男友不准許她半夜吃速食，結果她卻粗心把地址設定錯，「要被他發現我偷吃了！！」當下慌張地在手機頁面來回尋找取消訂單鍵，卻沒有取消這項功能，「我只能跟時間賽跑，盯住餐點製作中，邊找客服電話，手指都在發抖」，結果客服電話無人接聽，她只能眼睜睜看著系統顯示成外送中，心裡想著自己這次真的完蛋。

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▲最後只好請管理員吃。非當事人。（示意圖／記者黃可昀攝）



原本已經等著被男友教訓，這時原PO突然想到補救辦法，「趕緊打去他樓下警衛室，跟管理員說我選錯地址，待會有個餐送去，就請他吃吧」，雖然對方很開心地道謝，但她電話一掛掉就捶胸頓足，半夜餓到醒來叫外送放風一下，結果變成請管理員吃宵夜，自己花了250元白忙一場，「這個故事告訴我們，真的不可以偷吃。」

網友紛紛回應，「為什麼不直接跟男友說怕他肚子餓幫他點了宵夜」、「整個世界都在阻止你偷吃雞塊」、「然後管理員剛好遇到男友，還跟他說：謝謝你女友還請我吃麥當勞，還是GG了」、「下次可以寫錯送我家」、「妳還怕他怕到這樣，這種男朋友早該放生了」、「然後為了抱怨還在這被男友看到，一切白費工還花了250，最後還被抓到。」