哪個名人外遇最吃驚？　鄉民答案超一致：少數不被酸的人

▲哪個名人外遇最令人吃驚？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

鄭家純（雞排妹）14日一早被拍到和保時捷男出入飯店，而對方因有未婚妻A女，所以她被認為是介入他人感情的第三者；不過，她也早已澄清自己與保時捷男並不是戀人。演藝圈中，有不少藝人曾爆出外遇、劈腿等風波，就有網友好奇，「誰外遇讓你最驚訝下巴掉下來？」貼文一出，網友答案超一致，更直呼這人「是傳奇！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「誰外遇讓你最驚訝下巴掉下來」為題丟出討論，提到許多明星、名人都曾忍不住誘惑而外遇或對不起另一半，舉凡羅志祥、成龍、阿基師、許志安、陶喆、乙武洋匡、九把刀等人，而在眾多人之中，「誰外遇過讓你下巴掉下來？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，大票網友都點名「乙武洋匡」，直呼「乙武，太勵志」、「乙武洋匡，勵志人間」、「乙武洋匡吧」、「乙武洋匡應該是少數大家不僅不酸還驚嘆的」、「乙武是傳奇」、「乙武洋匡沒人能超越了吧」。

▲網友紛紛點名乙武洋匡。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有些網友說，「阿基師呀」、「阿基師滑進去最意外」、「阿基師吧？滿嘴道德忠良」、「王建民真的令我意外」、「唯一支持大樹哥」、「小愛，女方出軌好像比較少見」。

福原愛和江宏傑日前正式離婚，外界認為兩人離異的原因之一就是「小愛與高大男曖昧約會」。因此也曾有網友貼出類似討論文，表示平常形象越好的名人，爆出出軌就會越讓人訝異。不過，讓大票網友最吃驚的名人仍是乙武洋匡，因為外遇數量真的太浮誇，「乙武洋匡讓人訝異的不是外遇，而是外遇人數」、「乙武洋匡啊！偷吃超過50個耶」。