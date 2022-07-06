「抽百萬好禮」大放送　和欣好康重砲出擊！　

▲繼國光、統聯二大客運龍頭，祭出各項乘車優惠，和欣客運公司也重炮出擊，6日起推出一系列好禮大相送活動，將獎勵金回饋給乘客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼國光、統聯二大客運龍頭，祭出各項乘車優惠，專營台灣西部中、長途國道客運的和欣客運公司也重炮出擊，6日起配合交通部公路總局「公路汽車客運運量提升獎助方案」推出一系列好禮大相送活動，將獎勵金回饋給乘客。

和欣客運指出，為回饋老顧客，和欣客運宣布自7月6日起，配合交通部公路總局「公路汽車客運運量提升獎助方案」推出一系列好禮大相送，將獎勵金回饋給乘客。同時,為回饋老顧客，行之有年、受好評的「套票買6送2優惠」仍持續熱賣中。

和欣客運指出，活動期間自2022年7月6日至2022年9月30日止，相關活動如下：第一重通通有獎大放送：活動期間免費車票隨你抽，保底20元！民眾至和欣車站【現場臨櫃】或利用【自動售票機】購票，即享轉盤抽抽樂，可抽到20元折價券，最大獎為免費車票。在官網、手機APP及超商購票的民眾乘車後，系統以簡訊直接發放20元電子折價券。

第二重百萬好禮等您抽：活動期間，購票並搭車者，即符合抽獎資格，不需另行登錄。百萬好禮包括：Gogoro VIVAMIXBET電動機（市價76480元）、ＡppleiPhone13Pro256G手機市價36400元）、APPLE Watch S7 GPS45m 智慧手錶（市價14400元）、各路線套票、電子折價券…等，獎項豐富、中獎率史上最高，每月抽出幸運得主，等民眾來拿大獎。此外，每月開獎再加碼，抽出【超額豪禮】特別獎，價值超乎想像，值得來搶大獎。

和欣客運指出，和欣客運頭等商務艙採用雙排座椅，一車僅14、16座；豪華經濟艙採用三排座椅，一車僅27、31座；座椅舒適度及間距，皆較同業為大，可確保社交距離。和欣客運強調，人車皆落實防疫工作，服務品質只有更好，但票價沒有更貴，歡迎民眾多多搭乘。

和欣客運林經理透露，將於8月初在台南大本營舉辦大型現抽獎活動，炒熱氣氛也積極整合在地觀光資源，與地方政府及在地商家洽談聯合行銷系列活動，敬請期待。詳情請見和欣客運官網（htp://www.ebus.com.tw）