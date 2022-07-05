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「墾丁快線」暑期半價送好康　百萬好禮抽獎加碼送

▲「墾丁快線」暑期半價，加碼抽獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲「墾丁快線」暑期半價，加碼抽獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

配合交通部觀光局觀光產業振興方案及公路總局「台灣好行」路線暑期半價優惠，「墾丁快線（9189）」自7月8日起至9月30日止，使用電子票證或電子支付搭車只需半價（優待票種除外），每搭一次高鐵左營站至恆春以南各站點，客運業者加碼送一次抽獎機會。

▲「墾丁快線」暑期半價，加碼抽獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

獎品包含「日本東京雙人5日（機+酒）」共5組、百張恆春墾丁地區星級旅館住宿券等價值超過百萬獎品大方送，讓遊客到墾丁旅遊不僅省荷包，又有機會獲得超值好禮。

屏東縣政府交旅處處長黃國維表示，墾丁是台灣觀光活力的指標，等待正式解封階段，透過墾丁的藍天碧海，以及各種有助於身心靈放鬆的育樂活動，能讓旅客緩解情緒、圓融家庭關係，徹底釋放壓力，歡迎遊客到墾丁大解FUN。

屏東客運公司董事長郭子義表示，「高墾線共營中心」已經準備好迎接旅客前來，墾丁快線（9189）」班次自7月份起調整至每日42班次，並視旅運人潮機動增開加班車，讓大家暢遊墾丁不用等。

「奔。自由 墾丁衝一波-暑期墾丁快線」凡搭乘使用悠遊卡、悠遊付、一卡通、愛金卡、icash2.0、icash pay等支付工具，讓你荷包省很大賺更多。相關乘車優惠資訊及抽獎活動，可至高墾線共營中心官網或FB，或電洽服務專線07-2850226。

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